Le TCG Cyberpunk 2077 débarque à la suite d’une campagne record

Prêts pour un retour à Night City ? Après avoir envahi nos consoles, puis nos écrans de télévision avec Edgerunners, l’univers de Cyberpunk débarque désormais sur nos tables avec son propre jeu de cartes à collectionner. Suite à une campagne Kickstarter qui explose tous les records pour ce genre, Cyberpunk Trading Card Game est disponible depuis le 6 novembre et propose aux collectionneurs de retrouver les figures emblématiques de la licence sous un nouveau format.

Derrière ce projet, on retrouve une collaboration étroite entre WeirdCo et Cd Projekt Red, qui donne naissance à une première édition : Welcome to Night City. Les joueurs auront l’occasion de réunir leur propre équipe, de recruter des alliés et de réaliser des contrats pour gagner en notoriété face à leurs adversaires. Fidèle à l’esprit du jeu, on y retrouve donc une autre occasion de (re)devenir une légende de Night City.

Avant même sa sortie, Cyberpunk TCG a fait parler de lui, sa campagne de financement Kickstarter a réalisé un exploit en devenant le jeu le plus financé de l’histoire de la plateforme. Avec plus de 28 millions de dollars récoltés auprès de plus de 50 000 contributeurs, le résultat est vertigineux et laisse préager le meilleur pour l’avenir du jeu de table, comme de la licence. Malgré les difficultés lors du lancement du jeu en 2020, Cd Projekt a réalisé bien des efforts pour se racheter auprès des joueurs. Entre mises à jours gratuites, contenus additionnels, le DLC Phantom Liberty, l’anime Edgerunners, le studio a progressivement relevé la barre. Et avec plus de 40 millions d’exemplaires écoulés, Night City a encore de beaux jours devant elle.

À l’occasion du lancement, plusieurs formats sont proposés : boosters, boites de cartes et deux decks de démarrage. Le premier de ces derniers, The Heist permet de réunir entre autres V, Jackie Welles et Evelyn Parker, tandis que Embracing Power, le second deck, nous mène du côté des corporations avec plusieurs membres de la famille Arasaka ou encore Goro Takemura. Nous aurons bien évidemment l’occasion de retrouver d’autres figures légendaires de Night City, comme notre rockerboy préféré Johnny Silverhand, Panam Palmer ou Judy Alvarez, de quoi en faire baver ces corpos !

Bonne nouvelle également pour les joueurs français qui ne sont pas délaissés. Le jeu est entièrement traduit et commercialisé en langue française, en parallèle à son édition anglophone. Reste à savoir si, face à ses concurrents, Cyberpunk TCG saura mettre en place une scène compétitive capable de s’inscrire sur le long terme. En tout cas, WeirdCo compte bien fédérer ses joueurs et les mettre à l’épreuve autour de deux rendez-vous : direction Chicago en décembre et Varsovie en janvier pour les plus grandes légendes de Night City.

Il semble bien que WeirdCo ne compte pas rester sur la touche et prévoit déjà une seconde édition, Edgerunners Burn Bright, pour le printemps 2027. Comme son nom l’indique, il s’agit des personnages de l’anime qui seront mis à l’honneur et qui viendront rejoindre leurs homologues de jeu vidéo. David, Lucy et Rebecca devraient ainsi faire leur apparition parmi les cartes proposées.

À en croire les chiffres de financement, l’avenir de Cyberpunk TCG semble plutôt prometteur. On ne peut qu’espérer que cet engouement se poursuive pour nous tenir jusqu’à la sortie du prochain jeu. Project Orion, le nom de code de la suite de Cyberpunk 2077, n’a pour l’instant aucune date de sortie annoncée et CD Projekt reste majoritairement concentré sur le développement de The Witcher 4.