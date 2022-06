Cuphead – Qu’importe les délais, tant qu’il y a le bien-être !

Maja Moldenhaue, la directrice du studio MDHR, à l’origine du sympathique Cuphead, déclarait jeudi dernier dans une interview postée par nos confrères d’IGN qu’elle ne portait qu’assez peu d’intérêt aux délais de production. En effet, le DLC du jeu intitulé The Delicious Last Course était d’abord prévu pour la fin 2018 puis, afin d’eviter le crunch pour ses équipes, fut reporté d’abord en 2019/2020 et la pandémie acheva de creuser le retard pour une sortie ce 30 juin 2022.

“Si ça prend plus de temps pour que le jeu sorte, ça prend plus de temps. On s’en fout”

La volonté affichée de prendre soin des employés en période difficile et de privilégier leur bien-être sur la production ne devrait pas être célébrée, mais à la vue des standards catastrophiques de l’industrie, il est important de souligner que ce qui devrait être la norme est hélas un cas relativement rare.

La culture du crunch, cette pratique consistant à bosser sans compter ses heures en échange de peu ou pas de compensation supplémentaire, étant malheureusement la norme dans la plupart des grands studios, c’est de ces précédentes mauvaises expériences que les équipes de Studio MDHR ont puisées la volonté nécessaire de ne pas reproduire un schéma bien trop fréquent. Trop de mésaventures auparavant les poussent à vouloir un environnement propice et bienveillant, et ce, au mépris même des logiques économiques les plus élémentaires.

“Si nous devons tout risquer, ce sera pour une entreprise dont nous serons fiers.”

Car oui, il est évident qu’il aurait été plus cohérent de sortir le DLC dans la foulée de la première année d’exploitation du jeu plutôt que près de 5 ans plus tard, mais la volonté du studio de simplement chercher à proposer leur meilleur travail possible tout en préservant la santé mentale et le bonheur des individus qui le composent est bien plus louable que de correspondre aux injonctions mercantiles. On souhaite donc au DLC de Cuphead de se vendre trés bien afin de récompenser cette empathie, et à vrai dire, on n’a aucun doute là-dessus…