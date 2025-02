Crytek licencie, Crysis 4 « en pause »

À cause de sa désormais presque banalité, la nouvelle n’aura certainement pas de quoi surprendre : Crytek annonce, via ses réseaux sociaux, le licenciement de plusieurs salariés. Une action considérée comme nécessaire qui aura, de manière logique, des conséquences sur les plans de la société américaine.

Ainsi, à en croire les propos fournis par l’entreprise, ce sera pas moins de 400 employés concernés par la mesure. Ce qui correspond à quelque 15% de la masse salariale. Un nombre décidément important qui affectera avant tout les équipes de développement et donc les productions en cours.

Et pourtant, si l’on se fie aux propos de Crytek, tout avait été mis en œuvre pour permettre à la société de se dégager des tourments financiers qui l’accablaient. Des efforts conséquents certes, mais hélas insuffisants face à cette compétitivité toujours plus pernicieuse qui s’est établie depuis un moment dans l’industrie du jeu vidéo :

“ Comme beaucoup de nos pairs, nous ne sommes pas à l’abri des dynamiques de marché complexes et défavorables qui ont frappé notre industrie ces dernières années.”

Raison réelle ou prétexte un peu trop facile ? Quoi qu’il en soit, le programme précédemment prévu par la firme autour de Crysis 4 est modifié. Et, bien qu’il en fut apparemment décidé en interne depuis l’annonce des licenciements, il est difficile de ne pas y voir un lien avec la situation délicate qui touche les employés.

Ainsi, le jeu dont l’existence a été révélée en 2022 a, depuis fin 2024, été mis « en attente ». Et ce, semble-t-il, dans l’objectif de privilégier le titre compétitif Hunt : Showdown 1896, qui depuis quelque temps a gagné l’attention de la communauté. Une mise en pause qui aurait eu un effet majeur : le départ (en novembre) de Mattias Engström (directeur de Hitman 3), lequel homme avait été spécialement recruté dans le but de diriger la production.

Un arrêt temporaire ? C’est ce qu’on nous laisse entendre. Cependant, il se pourrait bien qu’un autre scénario se dessine et qu’il s’agirait ici des prémisses de l’annulation totale du quatrième opus annoncé précédemment. Combien de titres ne sont-il pas passés par cette phase d’incertitude avant de disparaître totalement ? Et puis, peut-être qu’il n’est pas plus mal qu’il en soit ainsi…