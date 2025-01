Le studio BioWare se réorganise et revoit ses effectifs à la baisse

Il y a quelques jours, nous vous apprenions la fin de Dragon Age: The Veilguard, plus de mises à jour, plus de contenu n’est prévus dorénavant pour la célèbre saga aux dragons. Et, de toute évidence, cette décision vient apporter ses premières conséquences sur son développeur, BioWare, qui, comme viennent de l’annoncer conjointement le studio et son éditeur EA, fait aujourd’hui l’objet d’une restructuration.

L’information partagée depuis peu concerne de près le développement de Mass Effect 5. Commencé il y a peu, la production désormais entre les mains de vétérans de la série (Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley…) n’accueillera pas de main d’œuvre supplémentaire, comme on aurait pu s’y attendre : Dragon Age étant de l’histoire ancienne, les équipes étaient en effet susceptibles d’être redirigées vers la prochaine grosse sortie de studio. Chose qui, selon les mots du directeur Gary McKay, n’est pas d’une nécessité absolue :

“ À ce stade du développement, nous n’avons pas besoin du soutien de l’ensemble du studio. Nous avons des talents incroyables ici à BioWare, et nous avons donc travaillé avec diligence au cours des derniers mois pour mettre en relation beaucoup de nos collègues avec d’autres équipes d’EA qui avaient des postes à pourvoir et qui leur convenaient parfaitement.”

Une équipe plus resserrée mais plus efficace ? C’est du moins ce que semble nous assurer McKay, le développement étant apparemment dans une phase dans laquelle accueillir un personnel plus conséquent le desservirait. Mais peu importe, la question que l’on continue de se poser est la suivante : que va-t-il advenir de l’ensemble du personnel issu du développement de The Veilguard ?

Comme le signale IGN, plusieurs salariés affiliés à BioWare ont trouvé un point de chute ailleurs, au sein d’autres studios du groupe EA. Quant à certains autres, ils connaîtront certainement le même sort que certains (d’Ubisoft ou d’ailleurs) : le licenciement, qui émaille, depuis quelque temps déjà, trop notre actualité.

Alors que penser réellement ? Le discours concernant le futur Mass Effect, qui rassure malgré tout quant au bon fonctionnement du développement, est-il crédible ? Cela, on ne le sera malheureusement pas tout de suite. En tout cas, une chose est sûre : le projet avance (lentement), et il faudra attendre encore un bon moment avant d’en savoir plus. D’autant que le froid accueil réservé à Dragon Age refrénera sans doute les ardeurs de BioWare, qui, visiblement n’a plus que la célèbre licence de science fiction pour redorer son blason.