Clap de fin pour Dragon Age: The Veilguard

Le 31 octobre 2024 sortait Dragon Age: The Veilguard, nouvelle entrée tant attendue pour la franchise Dragon Age mais aussi jeu qui se devait être le porte-étendard du studio BioWare pour marquer son retour sur la scène. Malheureusement, pour de nombreuses et diverses raisons, le titre aura peu vécu.

Pourtant, avec ce projet, BioWare devait montrer à la communauté des joueurs et des fans que le studio avait retenu les leçons du passé. Mais il semble que beaucoup de mauvaises leçons ont été retenues. Entre l’écriture décevante, la faible diversité des ennemis, le loot et l’exploration peu palpitants ainsi que les vestiges d’une architecture pensée pour un jeu MMO, l’aventure n’aura pas été au rendez-vous pour de nombreux fans.

Ceux qui espéraient des extensions ultérieures pour explorer davantage le monde de Dragon Age: The Veilguard devront rester sur leur faim. Le titre vient de recevoir une nouvelle mise à jour et tout porte à croire qu’elle pourrait bien être sa dernière. Sur le patchnote disponible sur le site d’Electronics Arts, l’on y lit ceci :

« Merci à vous tous pour avoir joué à Dragon Age: The Veilguard ; nous étions très satisfaits de la stabilité du jeu à son lancement et nous espérons que vous avez apprécié nos patchs destinés à améliorer la qualité de vie du titre. Puisque le jeu est désormais dans un état stable, nous allons passer à une surveillance sur l’éventuelle irruption de bugs pouvant casser le jeu. Dareth Shiral ! »

On le voit, rien d’officialisé ou d’annonce fracassante, mais un message plus ou moins subtil sur le passage à une nouvelle étape concernant le support du titre. Une étape nettement plus passive qui s’accompagne de la formule « Dareth Shiral », signifiant « adieu » dans la langue elfique des Dragon Age.

Si la destinée de ce nouveau Dragon Age est malheureuse, elle pose surtout des questions sur l’avenir de BioWare et de la franchise Mass Effect dont un jeu est supposément en développement. Ou ne l’était.