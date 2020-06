Crying Suns – Un “vrai” jeu PC qui débarque sur mobiles

Le jeu mobile a longtemps été le parent pauvre du jeu vidéo, avec des clones en série de runners et autre match-3. Mais la technologie des appareils a évolué à une vitesse assez fulgurante (17 ans séparent les sorties du Nokia 3310 et l’iPhone X, quand pas loin de 30 ans séparent le SEGA Master System et la PlayStation 4…), et les propositions de gaming sont aujourd’hui tout à fait différentes. Rappelons d’ailleurs que SINoALICE, signé de Yoko Taro, débarque dans quelques jours…

Nous en avons une nouvelle preuve aujourd’hui avec l’arrivée sur iOS et Android du portage de Crying Suns, jeu de stratégie sorti en septembre 2019 sur PC. Œuvre des studios montpelliérain AltShift, Crying Suns est donc un jeu de stratégie situé dans l’espace, avec des éléments de rogue like et une large place laissée à la narration.

Le jeu se veut inspiré, pour son ambiance et la partie narrative, de Dune et Fondation (Asimov), rien que ça ! Il nous met dans la peau d’un Amiral de flotte spatiale devant mener celle-ci au combat dans une galaxie générée procéduralement. Bien sûr, les amateurs du genre y verront l’empreinte du classique FTL, Faster Than Light (2012).

Réalisé dans un pixel art très réussi, avec des batailles spatiales sur des maps hexagonales classiques, mais efficaces, Crying Suns avait été plutôt apprécié de la critique lors de sa sortie PC, surtout pour sa façon d’emprunter à FTL ce qui fonctionne, tout en proposant quelque chose de nouveau, avec des éléments narratifs d’importance. Le jeu peut d’ailleurs être testé gratuitement via sa démo disponible sur Steam.

Proposé à un peu moins de 10€, Crying Suns est un peu plus cher que les applications mobiles classiques. C’est cependant un vrai jeu, sans pub intrusive ni achat in-app. Les dernières extensions déjà disponibles pour la version PC devraient de plus être ajoutées gratuitement d’ici quelques semaines. Attention, si le jeu tourne dès Android 6.0 (iOS 13 pour les appareils Apple) il faudra toutefois un mobile assez costaud pour y jouer dans de bonnes conditions.