Crunchyroll et Wakanim – Fusionner pour devenir plus fort

C’est officiel, les plateformes de streaming spécialisées dans l’animation japonaise, Crunchyroll et Wakanim fusionnent. Un objectif visé depuis longtemps pour Sony Pictures, qui a réuni les trois plus grosses plateformes (ADN, Wakanim, Crunchyroll) sans jamais cacher son ambition. Cela a été annoncé hier soir et on va voir ensemble ce qui va changer pour nous, utilisateurs.

Depuis le rachat de Crunchyroll l’année dernière, on pouvait déjà commencer à voir les prémisses de cette fusion. En effet, des titres phares comme l’Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) ou Demon Slayer (Kimetsu no yaiba), exclusivités Wakanim, se sont vus diffusés en parallèle sur Crunchyroll. Aujourd’hui, on peut lire dans la FAQ de cette dernière que 80% des séries (VOSTFR et VF) de Wakanim seront disponibles d’ici fin mars, le reste arrivera progressivement au cours des mois qui suivront.

Comme vous l’aurez compris, cette fusion est en faveur de Crunchyroll qui devient la plus grande plateforme d’anime mondiale. N’hésitez pas à consulter le site officiel afin de savoir quels sont les animés qui ont déjà déménagé. En cette occasion, on ne peut que vous conseiller de visionner ou revisionner des œuvres comme l’incroyable Fire Force, Fruit Basket ou Wonder Egg Priority. Concernant les sorties du Printemps 2022, elles seront maintenant exclusives à Crunchyroll.

Néanmoins, Wakanim continuera de diffuser les nouveaux épisodes de ses séries actuelles. Cette transition progressive est là pour pousser (mais pas trop) les utilisateurs de Wakanim à changer d’abonnement. Si vous possédez un abonnement Wakanim, il faudra le résilier et prendre celui de Crunchyroll, aucun transfert n’est possible. Mais ne vous inquiétez pas, Crunchyroll sait parler aux nouveaux : pour tous les anciens abonnés Wakanim, deux mois d’abonnement Premium leur seront offerts.

Et concernant les abonnés Crunchyroll actuels, pas de panique, rien ne change (en dehors de plein de nouveautés). La plateforme reste en accès gratuit avec des PUB, et pour les différentes offres d’abonnement, aucune augmentation n’est prévue. L’abonnement FAN reste à 4,99€/mois (ou 13,99€ en trimestriel et 39,99€ en annuel) et la version MEGA FAN, permettant d’accéder à Crunchyroll en mode hors-ligne et sur quatre écrans simultanés, reste à 6,49€/mois (ou 64,99€ annuel).