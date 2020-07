Un trailer qui envoie du lourd pour la campagne de CrossfireX

Très populaire dans les pays d’Asie de l’Est, Crossfire est un FPS free-to-play développé par SmileGate, dans lequel l’organisation Global Risk affronte le groupe de terroristes Black List. Annoncé à l’E3 2019, CrossfireX aura droit à un mode campagne développé par Remedy Entertainment, que l’on connait entre autres pour les jeux Max Payne, Alan Wake ou encore plus récemment Control.

Après une bêta ouverte en juin dernier, c’est lors du Xbox Games Showcase et de ses nombreuses annonces que l’on a eu droit à ce trailer explosif (qui n’a rien à envier à un gros blockbuster hollywoodien), pour cette campagne solo qui se veut plus moderne, voire futuriste.

CrossfireX est donc une version améliorée de son prédécesseur, adapté pour console et exclusif à Microsoft. Si la version de 2007 faisait penser à un Counter Strike, cette nouvelle exclusivité devrait adopter un gameplay plus récent et plus proche de la saga à succès Call of Duty.

Chaque mission de la campagne permettra au joueur d’incarner différents personnages clés du conflit entre les Global Risk et les Black List et devrait se dérouler dans différentes régions d’Asie et d’Amérique du Sud. De plus, la présence de Remedy est à la fois une surprise et une excellente nouvelle. En effet, on connait le studio surtout pour des jeux orientés à la troisième personne mais il sera intéressant de voir ce qu’ils vont faire de leurs mécaniques de jeu (notamment leur fameux bullet-time) et de leur manière de développer les intrigues.

CrossfireX est attendu pour 2020 et sera une exclusivité Xbox Series X et Xbox One. Cependant, il faut noter que le mode campagne sera disponible à la sortie du jeu dans un Premium Battle Pass mais la partie multijoueur devrait être quant à elle gratuite.