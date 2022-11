Critique Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope – Une suite brillante

S’il y a bien une relation que l’on n’attendait pas en 2017, c’est bien celle entre le plombier favori de Nintendo et les petits lapins complètement loufoques d’Ubisoft. Pour autant, ce curieux mélange a donné naissance à Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle, un tactical-RPG plutôt bien reçu par les joueurs et la presse spécialisée mêlant stratégie, combat et puzzle en tous genres.

Cinq ans plus tard, il est temps de retrouver notre bande d’amis dans une toute nouvelle aventure loufoque baptisée Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Le tactical-RPG d’Ubisoft semble avoir tous les éléments pour réussir et espère s’imposer sous de nombreux sapins de Noël cette année. Est-ce que ce titre n’est qu’une suite sans saveur ou bien un nouvel opus qui s’impose par son innovation en réinventant les codes du premier ?

(Critique de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope réalisée sur Switch à l’aide d’une copie fournie par l’éditeur)

Une recette qui brille

Comme le premier opus, ce qui nous marque d’emblée, c’est le ton qu’Ubisoft a su imposer tout en respectant l’ambiance plutôt bonne enfant des jeux Mario en ajoutant l’humour déjanté de ses petits Lapins Crétins. Dès les premières heures de jeux, dans les premières cinématiques et les interactions entre les personnages, on ne peut nier l’amour et surtout le respect d’Ubisoft envers Mario et surtout Nintendo, qui, on le sait ne confie pas aisément son plombier préféré. Mario + The Lapins Crétins est bien plus qu’un simple crossover, le titre, par sa qualité arrive à se réellement démarquer.

La première chose que l’on retient vraiment, c’est à quel point on s’amuse en parcourant les différentes planètes, les diverses missions et quêtes annexes, sans oublier les phases de combats. C’est là l’une des grandes forces du titre, c’est d’arriver à combiner plusieurs éléments issus du tactical-RPG en les mêlant à des phases d’exploration plus aboutie que dans le premier opus, pour arriver à un rendu dynamique et loufoque. On se surprend à rire aux situations dans lesquels les lapins peuvent se mettre jusqu’à les trouver attendrissants malgré leurs nombreuses bêtises.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope affiche un juste équilibre entre le tactical-RPG et l’exploration. Que ce soit dans les phases de combat, ou dans l’exploration, le joueur peut s’épanouir et avoir une certaine liberté de mouvement et de décision. Ubisoft a su faire évoluer et bonifier les éléments présents dans le premier opus en supprimant la grille de déplacement, le chronomètre, etc… Ce qui fait qu’au final, le joueur a tout le temps de construire sa stratégie et de pouvoir déplacer son équipe sur le terrain de manière plus libre grâce à de nombreuses astuces comme la charge pour se débarrasser des plus petits ennemis comme les Goombas, ou encore le « Saut d’équipe » qui permet à un personnage d’atteindre un endroit de la bataille plus facilement et plus rapidement.

Quant à l’exploration, on ressent l’influence de Super Mario Odyssey par exemple qui permet d’avoir de vraies phases d’exploration dans des environnements aussi variés que graphiquement soignés. Pics parfaits, littoral lumineux, terra flora, canyon desperado… Mario et ses amis nous font voyager à travers l’univers à la rencontre de personnages et de gardiens haut en couleur saupoudrés d’une narration rondement menée. Chaque planète est différente et propose tout un tas de série de défis à réaliser, de puzzles à résoudre, des ressources à collecter. On n’a pas le temps de s’ennuyer ou de tourner en rond !

Il s’agit là encore d’une preuve qu’Ubisoft a écouté et pris en compte le retour des joueurs de Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle, mais surtout, l’éditeur français montre qu’il prend grand soin de cette licence et de ce précieux partenariat avec Big N. Il s’agit aussi d’un tour de force de la part de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Plus qu’une simple suite, le titre réinvente les codes pour s’affirmer comme un tout nouveau jeu.

Une bonne introduction au tactical-RPG

Si l’on laisse l’exploration de côté pour s’intéresser davantage aux phases de combat du titre, on se rend compte que c’est dynamique et très agréable à jouer. Malgré le fait que le titre repose sur des combats tactiques au tour par tour, le joueur possède une certaine liberté dans ses mouvements et dans ses décisions poour moins de frustration. Les phases de batailles se sont bonifiées avec le temps : Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est une très bonne introduction au RPG Tactique. Tout en étant accessible par le fait que l’on puisse choisir le niveau du jeu dès le début, il offre néanmoins du défi à quiconque mettrait l’aspect stratégique de côté.

Ici, hors de question de foncer dans le tas, à moins que vous basiez votre stratégie sur Lapin Mario qui distribuera de grandes claques de tour en tour. Tout un tas de synergies permettent de réinventer les combats et la stratégie puisque chaque personnage dispose de son propre archétype qui permet de définir des rôles. Luigi sera plus efficace pour les ennemis à une assez grande distance, Princesse Peach sera un atout précieux pour protéger nos compagnons. Malgré tout, certains niveaux comme « Survie » ou « Atteindre la zone » manquent cruellement de rythme. Le joueur attend simplement que les vagues d’ennemis déferlent ou simplement de rejoindre une zone sans même avoir à combattre si on utilise judicieusement les déplacements.

Les Sparks, petites créatures aussi mignonnes que très utiles viennent mettre des paillettes dans les combats. Tout comme les personnages, chacune possède sa spécialité, qu’elle soit offensive et défensive permettant de construire de nombreuses stratégies. La formule fonctionne plutôt bien et permet d’éviter la redondance et l’ennui. Dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, on prend plaisir à enchaîner les batailles, à mettre en place sa stratégie pour mettre toutes les chances de notre côté.

Si le titre reste accessible, il n’en est pas facile pour autant et reste un très bon moyen de s’initier au genre du tactical-RPG, le tout dans un univers coloré et familier.

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope réussit le tour de force de réinventer les codes du premier opus pour proposer une expérience bonifiée. De l’humour, des personnages attachants, des combats équipes et une belle bande-son composée par les plus grands compositeurs dont Gareth Coker (Ori & The Blind Forest) et Yoko Shimomura (Kingdom Hearts) nous accompagne tout au long de cette petite pépite. Loin de tomber dans la facilité, le titre permet au tactical d’être plus attrayant et accessible, tout en proposant une formule équilibrée avec l’exploration et le côté RPG.

Néanmoins, le multijoueur manque à la formule. Loin de pénaliser le titre, il apporterait une véritable plus-value. Nul doute que le titre réussira à se faufiler sous de nombreux sapins de Noël cette année !