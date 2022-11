Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope – Trois nouveaux DLC déjantés !

Suite d’un étonnant bon premier opus, Mario et ses amis ont repris les armes aux côtés des Lapins Crétins pour défier l’univers dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope. Ubisoft dévoile la feuille de route du titre avec trois DLC qui sortiront tout au long de l’année 2023.

D’avance, nous pouvons vous dire qu’aucun de ces trois nouveaux contenus n’apporte d’éléments multijoueurs. Au contraire, ils viennent enrichir un titre solo assez généreux. Ce sont donc trois DLC différents qui viennent se greffer au titre principal, apportant ainsi leur lot de nouveautés, à savoir un nouveau mode de jeu, de l’histoire et un nouveau personnage jouable. Ubisoft souhaite faire vivre ce nouvel opus mêlant le fameux plombier et les petits lapins du studio.

Dès le début de l’année 2023, un nouveau mode de jeu baptisé « Tower of Doooom », mêlant combat et stratégie, fera son entrée. Madame Bwahstrella aura besoin de Mario, le Lapin Peach et tous leurs amis pour relever le grand défi de sa tour multi-dimensionnelle et sauver le pauvre Spawny.

À partir du milieu de l’année, Ubisoft proposera au joueur et à notre joyeuse bande de s’aventurer sur une toute nouvelle planète. Nouveaux environnements, nouveaux personnages, des secrets à découvrir, mais aussi de nouveaux ennemis à affronter.

En fin d’année 2023, dans le dernier DLC, un nouveau personnage rejoint la bande d’amis : Rayman ! Effectivement, le joueur pourra contrôler cet autre célèbre personnage d’Ubisoft aux côtés des héros déjà présents et ainsi vivre une toute nouvelle aventure dans un endroit mystérieux.

Nous commençons à connaître Ubisoft et son modèle économique. Pour pouvoir profiter de l’un de ces DLC, il faudra donc se procurer le pass saisonnier du jeu pour 29,99€. Il est important de noter que « Tower of Doooom » est directement inclus dans le pass saisonnier, tandis que les deux autres contenus peuvent être achetés séparément. Le pass saisonnier est directement inclus dans l’édition Gold de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope.