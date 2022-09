Mario + Les lapins crétins: Sparks of Hope – Pas de multijoueur au programme

Le premier opus ayant constitué une petite surprise lors de sa sortie en 2017, la suite de Mario + Les lapins crétins, sous-titrée Sparks of Hope, est attendue au tournant et viendra chatouiller nos Nintendo Switch dès le mois prochain. Après une annonce intrigante et quelques présentations rassurantes, le titre devrait vite devenir un incontournable de la machine de Nintendo, du moins s’il est aussi bon que son prédécesseur.

Entre gameplay remanié, nouveaux personnages, quêtes annexes et exploration de planètes, le programme s’annonce déjà plutôt chargé pour qui désirerait se frotter au titre d’Ubisoft. Mais aujourd’hui, on comprend pourquoi le jeu semble aussi généreux sur sa partie solo : toute la partie coopération et multijoueur du précédent Mario + Les Lapins crétins n’aura pas fait le voyage jusqu’à sa suite.

En effet, c’est lors d’une interview du producteur en chef du projet, Xavier Manzanares, réalisée par nos confrères de Screen Rant, que l’on apprend pourquoi ces modes de jeux ont été retirés du projet :

» Au milieu de la production, nous avons décidé de nous concentrer sur l’expérience solo. Parce que, en fait, nous avons commencé à voir le nombre d’éléments du concept original apportés sur la table. Pour équilibrer cela, ce système remanié, nous voulions concentrer notre attention sur l’aspect solo. C’était donc très important pour nous et nous avons décidé d’assumer cette décision, afin d’écarter les imprévus. Nous aurions pu aller dans de nombreuses directions, mais alors le jeu serait resté totalement déséquilibré et son développement n’aurait jamais été terminé. «

On peut donc comprendre qu’il a fallu faire des choix dans la production afin de proposer une expérience solo réellement différente de celle du premier opus, mais cela ressemble tout de même à la plupart des excuses que l’on nous sort quand un mode de jeu disparaît. Et Ubisoft est coutumier des modes de jeu à usage limité, en témoigne le mode coopératif d’Assassin’s Creed qui n’aura tenu que sur l’épisode Unity.

Reste à voir si l’expérience solo aura bénéficié de ce choix, et si le jeu pourra réitérer l’exploit de nous surprendre aussi agréablement que son prédécesseur. Mario + Les lapins crétins: Sparks of Hope sera disponible dès le 20 octobre 2022 sur Nintendo Switch, et des DLC sont déjà prévus (dont un avec Rayman).