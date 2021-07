Critique Chernobylite – Un voyage survivaliste et réaliste au cœur Prypiat

La nuit du 26 avril 1986 est encore aujourd’hui tristement célèbre en raison de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Au-delà des dégâts matériels évident, cette catastrophe entrainera de graves répercussions politiques et économiques, et conduira à la création de la zone d’exclusion autour de la centrale. Véritable paysage post-apocalyptique, cette zone est une source d’inspiration pour de nombreuses œuvres de fictions comme STALKER: Shadow of Chernobyl ou Chernobylite, le nouveau titre du studio polonais The Farm 51.

Disponible en early access depuis 2019, le titre suit le retour d’Igor dans la zone d’exclusion, à la recherche de Tatyana sa fiancée ayant mystérieusement disparu lors de la catastrophe trente ans plus tôt, et apparaissant sous la forme de visions. Bien que le jeu soit développé sur la base de décors existants, une dimension de science-fiction et d’horreur vient se greffer au réalisme des lieux dont s’inspire Chernobylite.

Un survival-horror ?

Il est difficile de classer le titre dans un genre clair et précis tant il reprend des mécaniques venues de tous horizons. Et comme la majorité des œuvres inspirées par cette catastrophe, le fantastique et l’horreur sont bien présents dans Chernobylite. Dès les premières minutes du jeu nous pouvons découvrir d’où provient son titre : il s’agit d’un nouveau matériau apparu des suites de la fusion du cœur du réacteur n°4.

Cette pierre verte luisante se propage rapidement dans la zone et permet de créer des passages à travers l’espace pour ceux qui savent la contrôler. Puisque Igor est un ancien physicien de la centrale, il sera capable de voyager rapidement entre sa base et les différentes zones de missions proposées par le titre. Cependant de nombreux phénomènes surnaturels viendront bouleverser votre exploration et représenteront un réel danger.

Ainsi votre survie sera rythmée par la gestion de vos ressources, vous permettant également de choisir quand vous souhaitez attaquer vos ennemis ou éviter le combat grâce à vos talents d’infiltration. C’est là que nous pouvons observer la dimension survival-horror avec l’économie de vos munitions, les quelques jump scares venant rappeler les dangers de l’exploration de la zone et le mystérieux Black Stalker dont chaque apparition représente un mauvais présage.

Un jeu de survie ?

Pas d’inquiétude, il vous sera permis de souffler un peu au cours de votre aventure dans la base. Celle-ci pourra être personnalisée et de nombreuses installations seront bricolables afin d’obtenir des ressources pour les jours suivants. En effet, Chernobylite est rythmé par votre survie sur plusieurs jours, toujours découpés de la même manière. Une phase de préparation dans la base, la phase d’exploration puis le retour à la base pour fabriquer vos équipements et passer la nuit dans un lit douillet.

Comme tout bon jeu de survie, le craft est présent dans le titre durant les phases d’exploration et permet de se concocter des remèdes pour la santé, votre état mental et le niveau de radiation dans votre organisme. De plus de nombreuses installations permettent de ralentir la venue du Black Stalker ou de créer des pièges mortels contre les mercenaires patrouillant dans la zone, mais détenant des informations précieuses sur la disparition de votre épouse.

Malheureusement toutes ces mécaniques se révèlent très vite répétitives et parfois un peu trop facile. Le découpage quotidien est le plus révélateur de ce problème et pourrait rebuter les joueurs et joueuses aimant s’adonner à de longues session de jeu. Votre compteur Geiger modifié permettant de trouver les ressources alentours se recharge très rapidement et facilite grandement la survie.

Un jeu de gestion stratégique ?

Le véritable atout de Chernobylite est sans conteste la prise de décision et la survie de vos coéquipiers. En effet, votre base sera habitée par d’autres stalkers et il n’appartiendra qu’à vous de faire en sorte qu’ils y restent ou non. Ainsi, il est important de prendre en compte le confort de votre base mais aussi de réaliser des missions pour vos collègues, afin d’améliorer leurs relations avec votre personnage, permettant de débloquer de nombreuses compétences.

Des évènements seront également disponibles lors des phases d’exploration de la zone et il ne tiendra qu’à vous de choisir qui devra survivre ou non. Choisirez-vous de sauver un parfait inconnu menacé par les mercenaires au risque de gaspiller des munitions ? Certains indices concernant la catastrophe nucléaire et la disparition de Tatyana pourrait également vous échapper en fonction des choix que vous effectuerez pour votre survie et celle de vos coéquipiers.

De plus, l’univers du jeu est en perpétuelle évolution et les zones déjà visitées seront différentes lors de vos prochaines visites avec des apparitions surnaturelles plus fréquentes, plus de radiations ou des patrouilles de mercenaires plus nombreuses. Ainsi tous ces éléments seront à prendre en compte au moment où vous choisissez les missions de vos coéquipiers, et les rations de nourriture que vous leur offrirez. Chaque décision est cruciale et entraîne des conséquences sur l’avenir de votre survie dans la zone d’exclusion.

Ainsi Chernobylite est un véritable mélange réussi de nombreux genre vidéoludiques. Le titre bénéficie d’une belle ambiance, et parvient à impliquer le joueur notamment grâce à la présence des choix importants pour les suites de l’aventure. Les décors développés pour certains à l’identique du monde réel viennent également apporter du réalisme au titre, renforçant de ce fait les éléments emprunts à l’horreur et au fantastique.

C’est pourquoi l’ambiance angoissante du titre est maitrisée et apporte une expérience unique et particulière. Très clairement inspirée par la saga S.T.A.L.K.E.R., les développeurs auront opté pour un travail approfondi sur le réalisme afin de nous proposer un voyage inoubliable à Prypiat et de ses alentours. L’aspect stratégique est lui aussi très réussi grâce à la gestion des équipements, de la santé et du bien-être des coéquipiers.

La sortie de l’accès anticipé de Chernobylite marque également son arrivée sur console. Comme nous avions pu l’aborder dans différentes news, le titre est pour le moment disponible sur PC via via Steam, Epic Games Store et GOG. Les versions PS4 et Xbox One arriveront dès le 7 septembre 2021 et il faudra patienter encore un peu pour les versions PS5 et Xbox Series, annoncées avant la fin de l’année.