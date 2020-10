Chernobylite – Le nucléaire plus terrifiant que jamais

À peine le temps de profiter de la sortie de Ghostrunner que le studio All In! Games nous annonce un partenariat avec The Farm 51 afin de publier le RPG survival-horror Chernobylite. Si ce nom vous est familier, c’est normal, puisqu’il est déjà disponible en accès anticipé sur Steam et GOG. Et grâce à cette nouvelle collaboration, le jeu arrivera sur d’autres supports d’ici l’année prochaine.

Comme vous l’aurez facilement deviné, Chernobilyte prend place dans la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. On y incarne Igor, un ancien physicien, à la recherche de réponses sur la disparition de sa compagne lors de la catastrophe. Cependant, la zone est désormais le territoire de bon nombre de survivants et le théâtre d’événements surnaturels.

Ces derniers semblent être causés par cette étrange chernobylite, un minerai hautement radioactif créé par le mélange du réacteur à d’autres substances chimiques. Vous aurez la possibilité d’explorer différentes régions très réalistes et d’améliorer votre refuge afin de préparer au mieux ces expéditions.

Il sera également possible de crafter et ainsi gérer ses ressources à bon escient. En effet, les survivants qui seraient amenés à vous suivre dans votre refuge pourront partir en exploration pour vous. Néanmoins, il faudra les nourrir et les équiper en conséquence si vous souhaitez les revoir un jour. De ce fait, chacun de vos choix aura des conséquences sur l’histoire non-linéaire et il vous faudra chercher par vous-même les indices sur la disparition de votre compagne.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les décors sont très réalistes, un aspect peu étonnant puisque le studio The Farm 51 a déjà développé Chernobyl VR Project, une expérience en réalité virtuelle qui nous permet de visiter la zone sinistrée et la ville fantôme de Prypiat comme si nous y étions.

Ainsi, Chernobylite sera disponible en 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Nous ne disposons pas de plus amples informations sur la date précise ou l’éventuelle compatibilité concernant le passage entre la current-gen et la next-gen. Cependant, on reste aux aguets en attendant les prochaines news et autres trailers du studio.