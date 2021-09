Critique A Total War Saga: Troy – Revivez la célèbre Guerre de Troie

Disponible depuis déjà un an, A Total War Saga: Troy revient cette année avec une nouvelle extension permettant d’accentuer la mythologie autour de ce titre. Développé par Creative Assembly, A Total War Saga est une série de spin-offs de Total War, orientée vers des évènements historiques spécifiques afin de nous proposer une reconstitutions plus scénarisées des grandes batailles de l’Histoire.

Ainsi vous l’aurez deviné, A Total War Saga: Troy se focalise sur la mythique Guerre de Troie et des écrits contés par Homère dans l’Illiade. Si la série des A Total War Saga essaie le plus souvent de dépeindre des évènements ancrés dans la réalité, il était impossible de ne pas intégrer la mythologie grecque dans ce titre, sans pour autant dénaturer l’essence même de la licence.

(Critiques de A Total War Saga: Troy et de l’extension Mythos réalisées sur PC à partir de versions fournies par l’éditeur)

Des modes de jeu adaptés à chacun

Avant même de commencer votre partie, il sera nécessaire de choisir parmi trois modes de jeu offrant des mécaniques de gameplay différentes. La vérité derrière le mythe représente le mode principal dans lequel la mythologie trouve ses inspirations dans la réalité, comme par exemple le célèbre Minotaure qui se trouvent être un guerrier redoutable portant un casque qui représente un taureau.

Le mode Mythologique quant à lui nous plonge totalement dans les légendes grecs, permettant de contrôler des créatures surnaturelles comme des harpies ou des centaures. L’extension Mythos apporte avec elle du contenu gratuit qui n’est autre que le troisième mode de jeu : le mode Historique, dans lequel les héros ne possèdent plus de capacité surhumaine et où les faveurs divines se veulent plus réalistes.

Une fois le mode de jeu sélectionné, il faudra se pencher sur le choix de votre faction, représentée par un héros de la guerre de Troie, et possédant ses propres caractéristiques. Ainsi A Total War Saga: Troy nous permet de choisir par nous même l’aventure à vivre, entre la réalité ou la fiction. Une fonctionnalité très intéressantes qui promet des parties très différentes les unes des autres et adaptées à tous les types de joueurs, même les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore la licence.

Demander de l’aide aux Dieux

Si vous n’avez jamais mis les mains sur un jeu A Total War Saga, ou un jeu de stratégie au tour par tour, n’ayez pas d’inquiétude puisque le titre possède un tutoriel assez complet qui réussis à nous familiariser très vite avec les différentes fonctionnalités ajoutées à la licence. En effet la gestion des ressources est complexifiée puisqu’il faudra gérer ses quantités de nourritures, de bois, de pierres, de bronze et d’or pour parvenir à agrandir votre nation au maximum.

Ajoutons à cela le nouveau menu de Volontés Divines, permettant de réaliser des sacrifices et des prières aux dieux afin d’obtenir de nouvelles améliorations ainsi que des unités armées supplémentaires. Cette nouvelle fonctionnalité est très satisfaisante et intègre parfaitement l’aspect mythologique à la licence, si vous ne jouez pas en mode Historique. Hormis ces ajouts, le titre n’apporte pas de grand changement dans le gameplay et reste assez semblable à ses prédécesseurs.

Ainsi nous retrouverons avec plaisir la mécanique de l’antagoniste, désignant une faction ennemie du plateau qui finira par vous déclarer la guerre, peu importe ce que vous tenterez à partir du menu de diplomatie. Ainsi la guerre est inévitable et il est nécessaire d’améliorer avec soins son armée et ses villes pour en venir à bout. Pour ce faire il faudra passer par le système de combat en temps réel, nous plongeant dans des batailles épiques.

Un système de combat toujours aussi efficace

Allons droit au but, le système de combat n’apporte pas véritablement de changement comparé à ses prédécesseurs. On retrouve le placement d’avant-bataille des unités sur terrains avant de passer à l’action. Les cartes disponibles sont réussies et variées et entrainent de nombreuses modifications durant le combat. Aussi, la météo pourra influencer votre vision du terrain tout comme la présence de végétation qui permet de dissimuler ses unités apportant un véritable aspect stratégique aux combats.

De plus les différents terrains pourront vous permettre de prendre l’ascendant sur votre adversaires grâce aux falaises ou autres structures présentes sur la carte. La mécanique de siège est également très réussie puisque les villes emblématiques pourront être capturées au moyen d’engins comme des béliers afin de briser les défenses des différentes cités. L’autre nouveautés du système de combat réside dans la présence du héros, pouvant tenir tête à lui seul à une armée complètes grâce à ses aptitudes.

À l’issue de vos batailles vous aurez différents choix à faire pour faire prospérer votre empire. Que ce soit en choisissant de vendre ou tuer les ennemis restant ou encore la possibilité de détruire ou capturer la ville en question, ces mécaniques apporteront de nombreux bonus à votre factions mais modifieront les relations avec les autres empires qui pourrait voir d’un mauvais œil vos décisions.

Un DLC mythique

Si le jeu manquait un peu de changements, l’extension Mythos de A Total War Saga: Troy vient remédier à ce problème en nous offrant la possibilités de chasser et de capturer trois créatures mythiques. Ainsi vous pourrez affronter le Cerbère, l’Hydre de Lerne et le Griffon, afin de les contrôler par la suite durant vos batailles, n’ayant rien à envier aux célèbres simulateurs de batailles épiques.

Ce DLC s’adressent principalement aux joueurs cherchant un peu de fantaisie dans leur expérience de jeu et pourront découvrir quelques autres changements. En effet, les dieux vous apporteront également leur aide au travers de nouvelles aptitudes, comme l’éclair de Zeus, permettant de prendre le dessus beaucoup plus rapidement sur vos ennemis. Si ces fonctionnalités pourront déplaire aux puristes de la licence, ils se pourrait que de nouveaux venus soit plus intéressés par ces ajouts mythologique.

Ainsi A Total War Saga: Troy n’apporte pas de grande nouveauté et garde quelques défauts de ses prédécesseurs. En effet, les choix de l’IA sont toujours aussi discutables et les améliorations graphiques ne sont pas au rendez-vous. Cependant l’ajout de nouveaux menus et des différents modes de jeu permet plus de stratégie et une meilleure rejouabilité du titre. De plus, le tutoriel permettra aux nouveaux joueurs de se familiariser avec la licence et les nombreuses mécaniques de gameplay du genre.

Que vous souhaitiez découvrir la véritable histoire de la guerre de Troie ou plutôt profiter d’une aventure mythologique, le choix est entre vos mains et le gameplay saura s’adapter aux styles de jeu. De plus, l’extension Mythos apporte quant à elle de grands changements du côtés des combats, qui se révèlent être plus redondants dans le mode Historique. Si vous êtes un amateur de jeu de stratégie, foncez chercher votre lance et votre bouclier et prenez part à l’une des plus grande bataille de l’Histoire !