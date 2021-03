Suprise ! SEGA annonce Total War: Rome Remastered pour le mois prochain

Quoi qu’on en pense, la série des Total War est en bonne forme. Creative Assembly est toujours bien présent dans le paysage vidéoludique et entre un Three Kingdoms recevant toujours des DLC, un spin-off A Total War Saga : Troy réjouissant sorti en aout dernier et un Warhammer 3 en développement, on ne peut objectivement pas dire le contraire. Alors quand un certain Total War: Rome Remastered pointe le bout de son nez, on ne peut que s’en réjouir.

Développé en collaboration avec Feral Interactive, boite qui s’est occupée surtout de portages de grosses franchises sur Mac et Linux, ce remaster a pour vocation de nous proposer un retour aux sources de la saga en nous permettant de replonger dans l’un de ses épisodes les plus appréciés. Initialement sorti en 2004, il est l’un de ceux qui ont hissé la série au firmament du wargame et le premier gros succès commercial de la franchise comme le dit si bien Rob Bartholomew, chef des produits chez Creative Assembly.

Le vingtième anniversaire de la série Total War est l’occasion idéale pour redonner vie à ce grand jeu. Rome est le premier titre de la franchise qui a rencontré un franc succès, c’est donc une chance inestimable de pouvoir le remastériser avec nos amis de Feral Interactive.

Bien évidemment, Total War: Rome Remastered n’arrive pas les mains dans les poches avec simplement une petite mise à jour graphique pour se vendre, non. Feral a retravaillé tout un tas de points précis qui devraient améliorer l’expérience de jeu, tout en la modernisant pour qu’elles répondent aux attentes des joueurs d’aujourd’hui. Voici d’ailleurs ce qu’offrirait et contiendra ce remaster :

Graphismes améliorés : Total War: ROME REMASTERED fait entrer ce jeu de stratégie classique dans une nouvelle ère grâce à un rendu visuel en 4K, une prise en charge native des résolutions ultra-haute définition ainsi qu’une refonte des environnements, personnages et champs de bataille.

: Total War: ROME REMASTERED fait entrer ce jeu de stratégie classique dans une nouvelle ère grâce à un rendu visuel en 4K, une prise en charge native des résolutions ultra-haute définition ainsi qu’une refonte des environnements, personnages et champs de bataille. Contenu inédit : faites la guerre sur de nouveaux fronts avec 16 factions auparavant non jouables en plus des 22 factions originales. Envoyez également les nouveaux agents Marchands en mission pour mettre en place des réseaux de commerce lucratifs à travers la carte, corrompre les Marchands rivaux et asseoir la puissance économique de votre empire.

: faites la guerre sur de nouveaux fronts avec 16 factions auparavant non jouables en plus des 22 factions originales. Envoyez également les nouveaux agents Marchands en mission pour mettre en place des réseaux de commerce lucratifs à travers la carte, corrompre les Marchands rivaux et asseoir la puissance économique de votre empire. Fonctionnalités retravaillées : les joueurs ont désormais plus de contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités telles qu’une carte stratégique durant les batailles, ainsi que des heat maps et la superposition d’icônes en mode campagne. Les mécaniques de jeu existantes ont également été améliorées, notamment la refonte du système diplomatique, des zooms de caméra plus importants dans tout le jeu ou encore la rotation de la caméra sur la carte de campagne.

: les joueurs ont désormais plus de contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités telles qu’une carte stratégique durant les batailles, ainsi que des heat maps et la superposition d’icônes en mode campagne. Les mécaniques de jeu existantes ont également été améliorées, notamment la refonte du système diplomatique, des zooms de caméra plus importants dans tout le jeu ou encore la rotation de la caméra sur la carte de campagne. Systèmes d’aide améliorés : une série de modules d’aide améliorés a été ajoutée, comprenant un tutoriel remanié, un nouveau wiki consultable en jeu, de nombreux conseils et bulles-infos, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les joueurs daltoniens.

: une série de modules d’aide améliorés a été ajoutée, comprenant un tutoriel remanié, un nouveau wiki consultable en jeu, de nombreux conseils et bulles-infos, ainsi qu’une meilleure accessibilité pour les joueurs daltoniens. Multijoueur multiplateforme : pour la première fois dans l’histoire de la franchise Total War, les joueurs Windows, macOS et Linux peuvent profiter du mode multijoueur ensemble.

: pour la première fois dans l’histoire de la franchise Total War, les joueurs Windows, macOS et Linux peuvent profiter du mode multijoueur ensemble. Contenu original intégral : Total War: ROME REMASTERED contient les extensions Barbarian Invasion et Alexander, également retravaillées, ainsi que l’accès à ROME: Total War Collection (jouable uniquement sur Windows).

Voilà qui met l’eau à la bouche et qui nous promet de belles batailles en perspectives, surtout que de ce que l’on peut en voir, les graphismes ont été correctement retravaillés, même si on est loin de ce que propose la saga aujourd’hui dans les jeux les plus récents. Un joli cadeau aux fans donc pour fêter le 20ème anniversaire d’une licence qui aura marqué le jeu vidéo de son emprunte.

Enfin, Total War: Rome Remastered est annoncé pour le 29 avril prochain sur PC et voici d’ailleurs son trailer d’annonce.