Critique A Musical Story – La succes story musicale par excellence

Sorti le 19 mars 2021, A Musical Story est le tout premier projet du studio français Glee-Cheese, soucieux de proposer une véritable expérience vidéoludique. Tout est dans le titre : A Musical Story est une expérience narrative ludique qui raconte son histoire par la musique et par quelques planches de dessins et d’animations. Pas de dialogue, pas de texte, pas de sous-titre, c’est à nous d’essayer de comprendre au mieux ce que l’on voit, grâce à ce que l’on entend. Le jeu transpire le fantasme de musicos à plein nez, avec ses soixante-six musiques originales composées spécialement pour l’occasion et d’une richesse rare. Mais au final, qu’est-ce que le jeu a à nous offrir ? Est-ce un premier jet réussi de la part de Glee-Cheese Studio ?

(Critique d’A Musical Story sur PS4 réalisée à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Une histoire musicale, littéralement

A Musical Story est littéralement une histoire musicale. Et avant de penser qu’on enfonce des portes ouvertes, on veut juste souligner que tout passe par la musique. L’avancée de l’histoire, le gameplay, l’ambiance véhiculée par le son, tout est sujet à l’interprétation. C’était d’ailleurs la volonté des développeurs de « créer une toute nouvelle expérience narrative basée sur le son« .

Quand on allume A Musical Story pour la première fois, le menu annonce directement la couleur mélancolique du titre. On se retrouve face à Gabriel, le protagoniste du jeu, sur un lit d’hôpital sans aucune explication. Et quand on dit que tout est musical, c’est que même les battements du cœur sur l’électrocardiogramme dans le menu sont en rythme avec la musique.

A Musical Story est évidemment un jeu de rythme. Toutes les phases de jeu se décomposent de la même manière : on a une première boucle qui apparaît en termes d’exemple. Ensuite, on doit observer et reproduire le même pattern. Il y a seulement quatre contrôles à apprendre : gauche, droite, les deux en même temps et maintenir le bouton. On est assez loin du challenge très élevé d’un Osu! ou d’un Beatsaber. Mais A Musical Story est un jeu pour musiciens : attendez-vous à des rythmes particuliers qui peuvent être complexes à assimiler.

Le fantasme des années 70

A Musical Story dépeint une histoire mettant en scène trois personnages qui veulent traverser en van ce qui semblerait être les États-Unis pour participer à un concert de renom dans le ville de Pinewood. L’esthétique des années 70 est très présente, que ce soit dans les thématiques, dans les clichés (avec le fameux roadtrip dans un van à travers l’Amérique) ou dans la musique.

Plusieurs péripéties vont arriver à nos protagonistes, comme une nouvelle rencontre dans un bar sur le chemin, la traversée des étendues désertiques de l’Amérique ou encore des discordes au sein du groupe : les clichés de la success story à l’américaine. Mais plus que des clichés, l’histoire tend plus vers l’hommage que vers le recyclage. Et pour cause, tous les niveaux de gameplay dessinent un vinyle dans leurs formes, et l’expression « écrire la musique » que l’on a utilisée précédemment prend alors tout son sens.

Dans sa musique (parce qu’il faut bien en parler à un moment), A Musical Story est un hommage évident à l’univers des seventies. C’est littéralement du rock progressif, avec des couches qui s’ajoutent au fur et à mesure, et qui ne dépendent au final que du joueur et de sa bonne réalisation des patterns. Les ambiances sont planantes et les thèmes musicaux dépeignent réellement les sentiments des personnages, allant de la mélancolie dissonante à la nostalgie chaleureuse.

Un jeu éducatif ?

Comme on l’a dit précédemment, A Musical Story mettra sûrement de côté les habitués des jeux de rythme au challenge très élevé, mais là n’est pas son but. En effet, le titre de Glee-Cheese Studio fait plus dans le solfège que dans la virtuosité. Au début, les rythmes sont simples, à base de croches et de double croches. Mais plus on avance et plus les rythmes s’intensifient pour donner des patterns avec une vraie richesse musicale.

A Musical Story, de par ses choix de gameplay et sa conception, peut d’ailleurs se présenter comme un jeu éducatif. Avec ses patterns intuitifs à l’oreille qui nous permettent même de jouer les yeux fermés (on a essayé), sa difficulté grandissante, et l’intégralité du titre qui se finit en deux voire trois heures maximum, A Musical Story est prévu pour être accessible à tout le monde.

L’histoire est par ailleurs assez difficile à saisir. Qui dit jeu muet, dit jeu sujet à interprétations, et étant donné qu’il y a peu d’objectifs secondaires, seuls les trophées vous permettront réellement de comprendre l’histoire. Certains moments de la trame narrative sont assez sombres, il est donc compliqué de recommander le titre pour les plus jeunes. A Musical Story peut réellement être une entrée en matière pour les musiciens en soif d’apprentissage. On aurait même pu imaginer un mode « solfège » avec une partition pour mieux visualiser ce que l’on fait.

Dans A Musical Story, on écrit réellement la musique en tant que joueur. Même si vous butez sur un tableau, la récompense sonore et l’histoire sont tellement satisfaisantes que le jeu pousse au sans-faute. Par ailleurs, le départ de chaque boucle musical est assez flou ; il faut se fier à son ressenti. Cette partie pourra d’ailleurs rebuter les plus néophytes.

De par son manque d’objectifs secondaires et son gameplay répétitif qui ne change jamais tout au long du titre, A Musical Story tient plus de l’expérience narrative que du jeu vidéo. Il est tout de même assez difficile de relever des défauts tant le titre est court et simple dans sa globalité.

Le jeu de Glee-Cheese Studio est un fantasme de musiciens qui préfère proposer une expérience musicale et sonore plutôt qu’un simple album (voire plusieurs, vu la quantité de musiques). La portée du jeu est multiple : le titre conviendra tout autant aux amateurs qui veulent vivre une nouvelle expérience vidéoludique qu’aux personnes en soif de connaissances musicales qui veulent apprendre autrement. Avec sa direction artistique bourrée d’inspirations diverses, que ce soit dans le style musical, graphique, et historique qui rend hommage aux années 70, A Musical Story est un jeu qui ne nous a pas laissés sans émotions.