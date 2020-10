Cris Tales – Les voyages dans le temps devront attendre

Déjà évoqué à de nombreuses reprises dans ces colonnes, Cris Tales est un rpg d’inspiration classique, dont la particularité est d’afficher sur un même écran passé, présent et futur. Il place joueurs et joueuses dans les bottes de Crisbell, une jeune chronomancienne (Time Mage) dans son combat contre l’impératrice du temps pour sauver le monde de Crystallis.

Avec son style visuel unique et son gameplay (exploration comme combat) basé sur le temps, Cris Tales s’annonçait comme un des rpgs de cette fin d’année. Une sortie le 17 novembre 2020 était d’ailleurs prévue, jusqu’à ce que …

Le 14 octobre 2020, Modus Games, l’éditeur du jeu, anonce que la sortie de Cris Tales est retardé par rapport à sa date initiale du 17 novembre. Il faudra donc attendre jusqu’en 2021 pour partager l’aventure de Crisbell.

Christina Seeelye, CEO de Modus Games a justifié se retard en déclarant:

Les développeurs de Dreams Uncorporated et de SYCK ont également partagé un message personnel aux fans:

“Nous sommes un tout petit studio de développement de jeu vidéo basé dans la ville de Bucaramanga en Colombie. Cris Tales est à ce jour notre plus gros projet et nous voulons faire les choses correctement. Comme vous le savez probablement déjà, la plupart des personnages et environnements doivent être créé au moins 3 fois, si ce n’est plus, pour chacune de leurs itérations du passé, présent et futur. D’une certaine manière, c’est un peu comme si l’on développait trois jeux en même temps […]. L’on veut être sur de mériter tout l’amour que vous avez démontré pour nos évènements, démos, previews et tout le reste.”