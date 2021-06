CrimeSight: Konami se fait son Minority Report multijoueur

Si Konami a un peu (beaucoup ?) perdu de sa superbe ces dernières années, il n’en reste pas moins que la firme a sous le coude certaines des plus grandes séries de jeux vidéo classiques de l’industrie. Des titres cultes comme Silent Hill, Metal Gear Solid et Castlevania sont autant de franchises pour lesquelles les fanbases pleurent des larmes de sang en espérant avoir de nouveaux épisodes depuis des lustres. C’est sans doute pour cela que de nombreux fans de Konami ont été surpris de voir la société annoncer sans crier gare une toute nouvelle IP nommée CrimeSight.

Sorti de nulle part, CrimeSight est un “competitive mystery game”, soit un jeu de mystère compétitif qui se déroule à Londres en 2075, où une nouvelle technologie a été développée pour prédire avec précision les crimes à venir (Minority Report, es-tu là ?). Lorsque le système prédit un crime qui pourrait très bien mener à la fin du monde, une IA nommée Sherlock (inventivité, quand tu nous tiens) est développée dans le seul but de l’empêcher.

Le jeu s’articulera autour de deux joueurs qui s’affronteront au sein d’un ensemble d’avatars dans un lieu donné. Pendant qu’un joueur tente d’organiser un meurtre, l’autre joueur doit soit l’en empêcher suffisamment longtemps pour que les secours puissent arriver, soit déduire quel avatar a été désigné comme le tueur. Un mélange entre les jeux de plateau Mr. Jack et Cluedo, avec une surcouche Among Us en somme. Si le concept vous intéresse, CrimeSight accepte les inscriptions à sa bêta fermée pour PC jusqu’au 10 juillet.

