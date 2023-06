Corsairs – La Bataille des Caraïbes – Reprenez le large

Décidément, les reboots ont le vent en poupe, et ce n’est pas Corsairs – La Bataille des Caraïbes qui démentira cette observation. Le studio français Microids révélait, en 1999, Corsairs, un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel le joueur incarnait un capitaine corsaire au service de la France, ou bien de l’Angleterre, et devait y développer sa renommée, sa fortune, l’étendue de son influence, et s’imposer lors des batailles navales.

Corsairs – La Bataille des Caraïbes, pourrait facilement prétendre à n’être qu’une suite honnête, chargée de réparer les égarements de son prédécesseur, mais il n’en est rien, comme si le studio souhaitait s’épargner toute obscure malédiction après une si longue absence. Mieux vaut être prudent, c’est à cela que l’on reconnaît les bons capitaines.

« Préserver l’essence, améliorer l’expérience » est ainsi que l’on pourrait résumer l’explication d’Elliot Grassiano, COO et DGA de Microids, quant à l’opportunité d’offrir à la franchise un reboot :

« Corsairs est un titre qui a marqué à la fois l’histoire du genre et de Microids. Nous sommes déterminés à préserver son essence tout en y apportant des améliorations significatives pour remettre cette licence emblématique au goût du jour. C’est une grande joie que de pouvoir faire vivre cette expérience aux nouveaux venus, tout comme aux fans nostalgiques qui ont vécu l’aventure Corsairs il y a maintenant deux décennies »

Concrètement, à quoi s’attendre en terme d’améliorations et d’évolution du gameplay ? Au sein des incontournables modes Campagne, Aventure, et bataille rapide (contre l’IA ou en multijoueur), Corsairs – La Bataille des Caraïbes, mettra davantage l’accent sur la tactique lors des combats, et une gestion plus approfondie de votre flotte.

Plus spécifiquement, il s’agira de se battre pour les richesses commerciales, pour des cartes au trésor, d’améliorer ses navires, ou encore de combattre, en temps réel, lors des phases d’abordage, dans lesquelles on trouvera différentes classes de soldats, et la présence de votre capitaine qui prendra directement part aux combats. Côté factions, le titre offre cette fois davantage de choix, avec les Français, les Danois, les Espagnols, les Britanniques et les Néerlandais. La mer et la richesse vous attendent courant 2024, avec une sortie prévue sur PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.