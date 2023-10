S’il est bien une donnée qui semble s’envoler d’année en année, c’est le nombre de jeux vidéo sortis. À titre d’exemple, pour l’année 2022, ce ne sont pas moins de 10 963 jeux vidéo qui sont parus sur Steam, soit une augmentation de 74% en l’espace de 5 ans. Un chiffre tout bonnement impressionnant. Il est, logiquement, d’abord tentant de s’en enthousiasmer mais à y regarder de plus près, est-ce une si bonne nouvelle ? N’y a-t-il pas un risque à autant alimenter le marché du jeu vidéo ?

Chic, chic, chic, des jeux vidéo !

Mais, comment faisaient donc ceux qui ont connu les débuts de l’ère vidéoludique sur Amstrad, Commodore ou Atari ? Il serait impensable aujourd’hui de se retrouver sans aucun jeu à se mettre sous la manette. Automatiquement, la grande quantité de jeux vidéo ne peut que satisfaire les joueurs, pour un ensemble de raisons.

Une diversité bienvenue

C’est mathématique : plus il y a de sorties jeux vidéo, et plus la variété de choix pour les joueurs augmente. Avec des genres, des styles, des univers et des expériences de jeu diversifiés, cette abondance qui ne semble pas vouloir se calmer permet de répondre à une grande quantité de préférences et d’intérêts, de quoi divertir l’immense majorité de joueurs.

Toujours plus d’innovations

De nos jours, avec, par exemple, 60 jeux vidéo qui sortent en une année sur une même thématique et un même genre, il n’y a plus de place pour la médiocrité. La concurrence accrue force donc les studios à travailler en profondeur leurs titres, et à innover davantage pour se démarquer. Il en résulte parfois des mécaniques de jeu originales et des expériences novatrices.

Le boom des studios indé’

L’accessibilité croissante aux outils de développement permet désormais à de plus petits studios de créer et de publier leurs jeux plus facilement. Dans le même ordre d’idées, il n’est dorénavant plus aussi rare qu’avant de voir des titres qui sont créés de A à Z par un seul et unique développeur. Et surprise : ces jeux n’ont parfois rien à envier à certains hits ! La popularité des jeux vidéo permet ainsi de nouvelles perspectives et des expériences uniques.

À deux doigts d’être envahis…

Alors oui, les joueurs ne risquent pas de s’ennuyer, c’est sûr, et c’est une bonne nouvelle. Mais, ne faut-il pas commencer à remettre en question la quantité ahurissante de jeux vidéo à l’année lorsqu’une pièce entière ne suffit plus à accueillir une collection à présent bien trop envahissante ?

Le risque de saturation du marché

Une quantité excessive de sorties peut conduire à un effet d’engorgement du marché. Le risque ? Rendre bien plus difficile l’accès des plus petits jeux ou titres moins médiatisés au grand public. Dès lors, peut-on considérer cela comme une concurrence déloyale pour obtenir l’attention des joueurs ? De véritables pépites risquent de passer à la trappe, c’est une certitude, et c’est vraiment dommage.

Qualité vs quantité

S’il a été vu plus haut que la concurrence était positive pour la qualité des jeux, tous les titres et studios ne sont cependant pas logés à la même enseigne… Par exemple, lorsque l’on parle d’une saga à succès ou d’un éditeur mondialement reconnu, il n’est pas rare que la popularité même d’un titre se suffise à lui-même. Dans ce cas, la valeur n’a même pas à être au rendez-vous pour entraîner des ventes, au risque de provoquer des sorties encore plus rapides, et ça au détriment de la qualité des titres.

Impact sur les joueurs

Avec un grand nombre de jeux qui sortent aussi régulièrement, les joueurs peuvent littéralement se retrouver submergés d’informations, d’offres, mais surtout de tentations. Ainsi, une prolifération de sorties peut conduire à une consommation excessive de jeux vidéo, pour les joueurs qui souhaiteraient tout découvrir, tout essayer, créant des habitudes de jeu compulsives et potentiellement néfastes pour la santé.

Une affaire de consommation réfléchie

En somme, il suffit bien souvent de prendre du recul sur les sorties vidéoludiques pour réussir à retrouver une vision claire et une consommation raisonnée. Et, si malgré tout, ces temps intensément riches en sorties ne suffisent pas à combler votre appétit gargantuesque, des solutions existent !

Vous pouvez par exemple étendre votre univers gaming, et jouer sur les nouveaux casinos de cette année, où vous trouverez des jeux challengeant comme le poker ou le blackjack. Vous pouvez également explorer l’univers des titres mobiles, où quelques pépites sortent leur épingle du jeu. Vous l’aurez compris, ce n’est pas tant le nombre de sorties qui importe, que le comportement des joueurs face à cette abondance. Alors, tant que votre rapport au jeu reste sain et que jouer reste un plaisir : ne vous privez pas !

(Article en collaboration avec Royaal.casino)