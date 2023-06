En 2024, la valse des sorties ne risque pas de ralentir

Au fil des mois qui passent, on entend de plus en plus dire que cette année 2023, d’un point de vue sorties vidéoludiques, est l’une des plus belle de l’histoire. Difficile d’ailleurs de leur donner tort tant les productions ont été qualitatives. Après Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI, Wo Long: Fallen Dynasty, et une rentrée qui s’annonce assez folle, on peut enfin dire que les studios ont fini de se dépêtrés des retards causés par la pandémie de 2020 et ont pu finaliser leurs projets de longue date. Mais, ne nous y trompons pas, si l’année de notre loisirs préféré a été marquée par l’opulence, la calendrier 2024 qui s’esquisse pourrait mettre la barre encore plus haute. Profitons-en d’ailleurs pour faire un petit tour d’horizon de ce qui se prépare déjà.

Dès le mois de janvier, nous aurons le plaisir de retrouver le prince de Perse dans une nouvelle aventure revenant aux origines de la saga. Exit donc l’aventure en 3D au profit d’un style « metroidvaniesque », très à la mode ces dernières années. Annonce inattendue du Summer Game Fest, Prince of Persia: The Lost Crown sera la première étape du calendrier 2024 puisque sa sortie est prévue pour le 18 janvier sur consoles et PC. Peut-être enfin le retour en grâce d’Ubisoft, initié, on l’espère, par Assassin’s Creed: Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora.

Et puisque l’on parle d’Ubisoft, comment ne pas évoquer Beyond Good and Evil 2 ? Quoique non, ne parlons pas d’arlésiennes qui fâchent. Néanmoins, et sans doute pour rentabiliser (ou limiter la casse) d’un développement calamiteux, certains éléments semblent avoir été réutilisés pour le développement d’une des sensations du Summer Game Fest, à savoir Star Wars: Outlaws (et non Outlook, dixit Yves Guillemot, président d’Ubisoft). Pas de précisions néanmoins sur le mois où cette nouvelle héroïne (et de la mascotte qui l’accompagne) dans le lore Star Wars montrera le bout de son nez.

D’ailleurs, Star Wars: Outlaws ne sera pas le seul épisode de la saga galactique à être présente dans le calendrier 2024. En effet, le studio français Quantic Dream a aussi prévu de nous faire découvrir sa vision de la licence avec Star Wars: Eclipse dont le trailer nous avait particulièrement enjoué lors de sa présentation l’an dernier. Peu de détails ont encore filtrés sur ce nouveau titre mais, au vu des précédentes productions du studio (Heavy Rain, Detroit Become Human…), on peut légitimement s’attendre à un titre dont l’histoire et les choix moraux seront au centre de l’expérience.

Nous aurons aussi le plaisir de découvrir quelques nouvelles licences orientées souls-like, avec l’exclusivité PS5 Rise of the Ronin. Mix entre Ghost of Tsushima et Nioh, le titre de la Team Ninja promet beaucoup sur le papier, avec une aventure en monde ouvert et des combats chorégraphiés exigeants. Au fur et à mesure de leurs dernières productions, l’équipe a gagné en maitrise de leurs systèmes de jeu et on espère obtenir là la quintessence de ces six dernières années d’expérimentations, depuis Nioh jusque Wo Long: Fallent Dynasty en passant par Final Fantasy Origins: Stranger of Paradise.

Dans un style relativement similaire, 2024 devrait enfin marquer la sortie de Black Myth: Wukong. Développé par le studio chinois Game Science, le jeu d’action mettra en valeur le roman classique « La pérégrination vers l’ouest ». Le retour des aventures du Roi Singe maintes fois contées déjà mais qui pourraient retrouver une seconde jeunesse. Toujours prévu pour cette année, on restera très prudent quant à la qualité finale que pourrait revêtir le titre, les zones d’ombres étant encore un peu trop nombreuses à notre goût, cependant, si les promesses formulées par trailer interposées finissent par être tenues, on pourrait avoir affaire là à l’un des tout meilleur titre de 2024.

Du côté des exclusivité Xbox, 2024 pourrait enfin marquer leurs débuts sur cette nouvelle génération de console, leurs productions ayant été réduites à peau de chagrin depuis la sortie des séries S et X. Hellblade, le tout premier titre tournant sur Unreal Engine 5 à avoir été présenté devrait enfin arriver au terme de son développement. Même si chacune des présentations de gameplay nous ont parues particulièrement mal choisies, ne donnant à aucun moment vraiment envie de prendre en main l’héroïne, force est de constater que la production de Ninja Theory fait partie des titres majeurs à surveiller l’an prochain.

Aussi, toujours pour la console de la firme de Redmond, Fable 4 devrait alimenter les fans de la marque au X vert, et accessoirement le catalogue du Game Pass. Aucune image de gameplay n’a pour le moment été présentée mais on imagine que dans les prochains mois, peut être à la faveur des Game Awards. Et n’oublions pas non plus un nouveau Perfect Dark et un Indiana Jones en développement actifs depuis un certains temps et qui, même si cela reste bien incertain, pourrait sortir dans le courant de l’année 2024.

Et ces titres ne sont que la partie émergée d’un immense iceberg duquel nous nous approchons à grand pas. En vrac, nous n’avons même pas évoqué Final Fantasy VII: Rebirth, Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload, Neva, Death Stranding 2, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Clockwork Revolution, Metroid Prime 4 (oui, on y croit)… La liste pourrait encore s’étendre, et n’incluent même pas les nombreux titres indépendants et autres surprises qui s’ajouteront à un calendrier 2024 déjà gargantuesque. Et la Switch dans tout ca nous direz vous ? Et bien, comme d’habitude, Nintendo fait du Nintendo et nous n’auront des nouvelles de leurs jeux que quelques mois avant leurs sorties respectives, pour toujours plus d’heures de jeux dans une année où l’on pourrait presque se muer en un cosplay d’oie de Thanksgiving… Et à défaut de ventre, c’est le budget qui risque aussi d’exploser. Joyeux Player’s game, et puisse le sort vous être favorable.