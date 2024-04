Cillian Murphy dans Far Cry 7… ou pas !

C’est un “leaker” français qui est à l’origine de la folle rumeur : après Giancarlo Esposito, le grand méchant de Far Cry 7 serait interprété par la star d’Oppenheimer, Cillian Murphy (qu’on prononce bien Killian, et non pas Chillian comme on l’entend bizarrement parfois…).

C’est l’utilisateur du réseau X, @xj0nathan, qui a déjà fait parler de lui pour des fuites concernant des jeux Ubi qui se sont avérées, qui a posté 4 photos cryptiques : une bombe réglée pour exploser dans 72h, un crabe, le chiffre 7, et donc le portrait de Cillian Murphy.

Si le 7 annonce de façon assez transparente Far Cry 7, en recoupant avec des infos qui avaient fuité un peu auparavant, on comprend que les 72h affichées sur la bombe font référence au probable scénario du jeu, qui laisserait justement 72h00 au personnage incarné par le joueur pour secourir sa famille qui a été enlevée. Aucune interprétation vraiment convaincante pour le crabe n’a encore émergée, et on imagine qu’il représente peut-être la carte du jeu, probablement une nouvelle île.

C’est la quatrième image qui aura fait le plus parler : la photo de Cillian « Tommy Shelby » Murphy. Bien entendu, ce qui a tout de suite été compris, c’est que Murphy prendrait la suite de Giancarlo Esposito et interpréterait le grand méchant de l’histoire. Et après le gros succès de Peaky Blinders, et plus encore celui d’Oppenheimer, l’acteur a changé de statut, et ce serait une très belle « guest-star » qu’aurait attirée Ubisoft.

Sauf que non. Après un emballement médiatique notamment provoqué par la reprise du tweet de @xj0nathan dans certains grands médias spécialisé (Eurogamer…), ce même @xj0nathan s’est fendu d’une petite précision ajoutant que la photo de Cillian Murphy signifiait tout autre chose que sa présence au casting.

Alors quoi ? Un indice sur l’époque à laquelle se déroule jeu : les années 20, comme dans Peaky Blinders, ou la Guerre Froide, comme dans Oppenheimer ? On a pourtant l’habitude que les opus principaux de la série se passent à l’époque contemporaine… Ou bien l’antagoniste se nommerait « Murphy » ? Un peu OSEF, comme fuite…

On a beau dérouler le fil de @xj0nathan, pas grand-chose ne filtre. Il écrit quand même que « ça chauffe » quand, dans un commentaire, on lui demande si cela à un rapport avec le nom du personnage principal… Il faudra patienter un peu pour avoir le fin mot de cette histoire ! Far Cry 7 est attendu, selon certaines rumeurs, autour de l’automne 2025.