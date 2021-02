Chivalry II – L’adoubement prend date

Suite très attendu du jeu PC à succès, Chivalry II nous avait laissé, il y a un an, avec un trailer annonçant l’ouverture de sa béta fermée. Les affres du COVID-19 n’ayant pas encore d’enjeux mondiaux à cette époque, il était annoncé que le titre sortirai dans le courant de l’année 2020. Ces plans furent évidement bousculé par la situation de pandémie, et c’est finalement un an plus tard que le titre redonne de ses nouvelles.

Torn Banner Studios, développeur de la franchise, l’éditeur Tripwire Presents, et son partenaire et co-éditeur Deep Silver, ont donc annoncé hier la date de sortie de Chivalry II. Le jeu sera disponible en version physique sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X et PC le 8 juin 2021. Et première bonne nouvelle, il proposera le cross-play permettant aux joueurs des différentes plateformes de jouer ensemble.

De plus, les précommandes de Chivalry II sont d’ores et déjà ouvertes chez tous les revendeurs habituels. Ces dernières permettant d’obtenir gratuitement dans la Day One Edition, la variante d’arme « Royal Zweihänder ».

Très attendu par les fans, Chivalry II devrait améliorer les bases du genre, définies dans Chivalry: Medieval Warfare, en invitant les joueurs à maîtriser leur épée, grâce à un tout nouveau système de combat amélioré qui combine des frappes en temps réel avec des combos fluides, permettant ainsi d’accélérer l’action et de déchaîner un tourbillon d’acier et de sang sur le champ de bataille.

D’après Steve Piggot, fondateur du studio Torn Banner, ce deuxième opus présentera donc un système de combat entièrement retravaillé en plus de graphismes amélioré. De plus, les remarques des fans sur Chivalry premier du nom ont été pris en compte afin de présenter une nouvelle mouture désirant clairement s’installer au sommet de son genre.

Surtout que si en 2012 Chivalry faisait un peu état de cas à part, bon nombre d’autres titres (plus ou moins bon) se sont depuis engouffrés dans la même brèche. Il devrait donc être intéressant de confronter Chivalry II à ces concurrents sortis entre temps. Une bataille qui débutera, on le rappel, le 8 juin 2021.