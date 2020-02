Chivalry II – Le sang va bientôt couler sur le champ de bataille

Un trailer inédit pour annoncer la bêta fermée de Chivalry II.

Véritable engouement à sa sortie, Chivalry a su marquer les esprits de bon nombre de joueurs PC depuis sa sortie en 2012. Le titre a ouvert la voie à de nombreux autres jeux similaires, s’inspirant de son succès. On peut ainsi citer le très bon Mordhau. Mais après huit ans, la licence peut-elle encore faire le poids ? C’est un pari que s’est lancé Torn Banner Studios en annonçant dernièrement la sortie prochaine de la bêta fermée du second opus prévu pour mars. À cette occasion, les développeurs ont décidé de nous dévoiler un tout nouveau trailer de Chivalry II afin de nous mettre dans l’ambiance.

Se déroulant 20 ans après les événements du premier opus, une nouvelle menace semble déferler sur le territoire, prête à conquérir le trône de l’ordre de Manson. La vidéo, bien que sans intérêt en termes de gameplay, nous permet ainsi d’avoir une première approche concrète du scénario, le tout dans un style artistique plutôt agréable. On sait toutefois que le jeu proposera des affrontements jusqu’à 64 joueurs. Il sera notamment possible de participer à des combats à cheval, ainsi qu’à des sièges en utilisant diverses machines de guerre. Chivalry II semble miser sur de l’épique, et toujours en multijoueur de masse.

Sachez que si vous êtes intéressé, il est possible de s’inscrire à la bêta via la page officielle du jeu. Cette bêta sera l’occasion pour nous d’en découvrir plus sur le jeu, même s’il est précisé que les personnes ayant accès à la bêta devront signer un accord de confidentialité afin de ne pas divulguer des informations sur le jeu toujours en développement. Chivalry II sera disponible au cours de l’année 2020 sur l’Epic Games Store.