The Case of the Golden Idol – L’enquête dans sa version ultime

Sorti en 2022 sur PC et consoles, The Case of the Golden Idol avait fait son petit effet. Il s’agissait d’un jeu indépendant d’enquête revêtant une allure propre à le rapprocher des productions d’antan. La trame du titre est la suivante : le participant, projeté dans un Angleterre alternative du 18ème siècle, se retrouve pris dans un cadre particulièrement sinistre avec douze meurtres horribles à mettre en lumière. Courant de suspect en suspect, il lui imputait alors de chercher les indices (à la manière d’un point’n’click) à même de mener l’affaire à sa résolution.

Un jeu de mystère qui, bientôt, reviendra sur le devant de la scène, à l’occasion d’une nouvelle parution. Une édition plus complète. Appelée Redux, elle proposera ainsi une expérience augmentée. Ce sera, par exemple, l’occasion de revoir l’interface, d’apporter des améliorations du côté de la sauvegarde ou de la lisibilité, ou encore d’ajouter de nouvelles localisations. De plus, son développeur (Color Gray Games) appuie sur le niveau de confort qu’apportera cette version vis-à-vis du support Steam Deck.

Une version prévue pour le 10 octobre prochain qui se joindra automatiquement à l’actuelle par l’apport d’une mise à jour. À ce moment, il sera alors demandé (aux joueurs détenant le jeu dans sa présente version) de choisir la mouture de leur envie, sachant que lors de la transition les données en leur possession seront transférées. Cela, c’est pour la copie Steam. Pour les versions consoles, force est de constater qu’il n’y aura pas tant de mouvement.

En fait, concernant les PlayStation et Xbox, il n’y aura aucun changement particulier, les versions actuellement mises à disposition étant basées sur la Redux. Cependant, pour la Switch, il en sera autrement. Le jeu, dans sa forme actuelle, sera retiré de la plateforme le 9 octobre pour être un jour après remplacé par la Redux.

Bien entendu, ceux qui auront acquis le titre avant la nouvelle arrivée se retrouveront dans la même configuration susmentionnée : ils auront eux aussi la possibilité de choisir la version selon leur préférence. En revanche, pour eux, il n’y aura pas de transfert de sauvegarde envisageable.

Avec cette nouvelle mise en lumière sur son œuvre, Color Gray Games offre une nouvelle occasion aux joueurs de visiter son univers, le préparant peut-être pour l’avenir. Car oui, il y a près d’un an, une suite a été annoncée. Mais, contrairement au premier opus, c’est vers une époque plutôt contemporaine, les années 70, que prendra place la prochaine aventure… Quant à savoir quand cela sera permis, il reste encore à définir la date de sortie…