Candy Crush – 10 ans de succès, Microsoft en embuscade

Il a connu un succès instantané, d’abord sur Facebook, avec déjà jusqu’à quatre millions de joueurs, avant d’exploser sur iOS : Candy Crush fête aujourd’hui ses dix ans ! Sorti en 2012, il fait partie, aux côtés par exemple de GTA V, du club très fermé des jeux vidéo qui continuent à connaître le succès et la croissance dix ans après leur sortie.

C’est ce que révèlent les résultats financiers du dernier trimestre d’Activision Blizzard King – car on le rappelle, le studio qui a signé Candy Crush est détenu par ActiBlizz ! King, développeur du jeu, affiche ainsi une croissance de ses résultats de 8% par rapport à l’an dernier, croissance largement portée par Candy Crush. Un succès que Tjodolf Sommestad, Président de King, explique ainsi :

« C’est le classique « au bon endroit, au bon moment ». Nous avions un bon jeu qui est arrivé sur le marché à un moment où les joueurs été installés sur Facebook, et le mobile devenait quelque chose d’important. Notre innovation avec le cross-plateforme à cette époque nous a vraiment aidés, les joueurs mobiles nourrissaient le nombre de joueurs sur Facebook, et les joueurs sur Facebook nourrissaient le nombre de joueurs mobiles. Tout le monde était, à cette époque, sur Facebook, et partageaient ces expériences. Et je crois, surtout, que c’était un super jeu. » – extrait d’une interview à GamesIndustry.biz, traduit par la rédaction.

Ainsi, concernant le projet de rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft, si toute l’attention des joueurs et de la presse est concentrée sur l’éventualité de faire de Call of Duty une exclusivité Xbox, peut-être le gros poisson est-il ailleurs… Avec l’acquisition de King et donc de Candy Crush, Microsoft s’offre une place au premier rang dans le secteur du jeu mobile, le secteur le plus profitable, et celui qui progresse le plus. L’industrie ne s’y trompe pas, et a multiplié les gestes vers le mobile ces derniers mois : EA a racheté Glu Mobile et Playdemic, Take Two a lui racheté Zynga (pour 12, 7 milliards de dollars, tout de même !), et même Sony a acquis les studios Savage Game cette année, un jeune studio concentré sur le jeu mobile, et formé par des anciens de chez Rockstar ou Rovio.

Le mobile, prochaine priorité de Microsoft ? Après avoir porté le Game Pass sur les téléphones via le Cloud, l’Américain serait en train de préparer une boutique numérique façon AppStore, ainsi que l’a montré une série de documents remplis pour l’autorité américaine de la concurrence. Et il est certain que pour s’imposer entre les boutiques d’Apple et Android, un titre aussi populaire que Candy Crush ne serait pas de trop…