Call of the Sea – Jetez-vous à nouveau à l’eau !

En décembre 2020, le premier né des studios espagnols Out of the Blue, Call of the Sea sortait sur PC, Xbox One et Xbox Series (en intégrant le game pass dès cette sortie). Rappelez-vous : année 1934, vous incarniez Norah Everhart, une jeune femme qui part à la recherche de son époux, Harry, porté disparu sur une île du Pacifique Sud. Ce jeu indépendant vous invitait au voyage de manière assez linéaire en se concentrant principalement sur l’aspect contemplatif.

Et pas des moindres, car clairement, la direction artistique a eu à cœur de proposer aux joueuses et aux joueurs de sublimes décors. Vous pouviez donc admirer la patte graphique très colorée à travers les 6 chapitres qui composent le jeu, le tout accompagné d’une OST qui colle parfaitement à celle-ci.

Ce puzzle game vous plongeait dans l’univers d’H.P Lovecraft : si de coutume les jeux inspirés de l’univers de l’auteur son axés sur l’horreur, celui-ci se démarque en se concentrant plus sur l’aspect surnaturel de ses œuvres. Si le titre fait assurément penser à “Call of Cthulhu”, le nom du capitaine qui mène Norah sur l’île, Hodgson, fait référence à un autre écrivain du nom de William Hope Hodgson. Ses écrits n’ont pas rencontré le succès escompté à l’époque (19ème siècle), et il est encore très peu connu aujourd’hui, mais il est réputé pour ses nouvelles et ses romans fantastiques. L’on notera d’ailleurs que le nom du baleinier dans le jeu, le Lady Shannon, fait directement référence à une nouvelle d’Hodgson qui s’intitule Le Fantôme de Lady Shannon.

Une fois de plus les jeux indés prouvent qu’ils sont capables de prouesses ; même si l’on ne parle pas ici d’un blockbuster, Call of the Sea est une petite perle qui a eu le mérite de proposer une aventure intimiste et poétique. Hissez la voile et laissez-vous porter par le courant ! Vivez ou revivez l’aventure haute en couleurs de Norah qui sera disponible sur deux nouvelles plateformes, à savoir PS4 et PS5, le 11 mai 2021.