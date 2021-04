Beasts of Maravilla Island – En route pour un voyage onirique !

Vous aimez la nature ? Vous aimez la photographie ? Alors il est fort probable que Beasts of Maravilla Island vous corresponde. Beasts of Maravilla Island, c’est un jeu indépendant développé par le jeune studio Banana Bird, dont l’équipe se compose de jeunes diplômés et d’actuels étudiants qui se décrivent ainsi :

Nous sommes un groupe de développeurs passionnés et amoureux de la nature, qui croient que les jeux ont besoin de plus d’opportunités pour des interactions uniques et non violentes avec des créatures.

Autrement dit, ne vous attendez pas à de l’action à la Monster Hunter Rise ! Ici, les mots d’ordre seront détente, observation, et ravissement.

Le concept du jeu n’est pas sans nous rappeler Pokémon Snap, mais aussi le moins connu Alba – a Wildlife Adventure des studios Ustwo, ou encore le beau Beyond Blue qui nous plonge dans l’univers fabuleux des animaux marins. La patte graphique cependant y est différente mais n’en reste pas moins charmante avec ses couleurs éclatantes et ses décors mystiques et apaisants.

Vous êtes intrigués n’est-ce pas? Allez, on vous en dit plus ! Dans ce jeu d’aventure en 3D vous incarnez Marina Montez, une jeune photographe animalière, qui a pour mission de sauver l’île de Maravilla. Equipé de votre appareil photo et du carnet de votre grand père, vous allez devoir photographier les espèces endémiques afin de restaurer la foi de l’humanité dans le surnaturel. En effet cette île abrite des créatures différentes de celles que vous connaissez, et le seul moyen de les protéger, elles et leur habitat, est de les faire connaître au monde. Vous devrez interagir de manière bienveillante avec ces créatures afin de pouvoir capturer leur comportement singulier et ainsi compléter le carnet hérité de votre aïeul.

Si vous n’êtes pas encore convaincus, voici quelques caractéristiques qu’offrira le jeu :

Plus de 50 créatures à photographier et avec lesquelles interagir.

3 biomes à explorer, chacun recensant ses propres espèces.

Des possibilités infinies d’immortaliser les écosystèmes avec leur faune et flore grâce à votre appareil photo.

Des énigmes à résoudre qui mettent l’accent sur la coopération et l’interaction avec les différentes créatures.

L’équipe de développeurs à mis du cœur à l’ouvrage pour vous proposer un jeu qui semble sortir un peu des sentiers battus. Elle est même allée jusqu’à travailler avec des experts du Museum d’Histoire Naturelle de Los Angeles pour en savoir plus sur le comportement de vrais animaux et rendre ainsi les interactions dans le jeu aussi convaincantes que possible.

Alors en route ! Mettez vos meilleures chaussures de marche, et réglez votre ISO pour ne pas trop effrayer les habitants de l’île de Maravilla. Beasts of Maravilla Island est annoncé pour juin 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.