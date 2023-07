Call of Duty célèbre 50 ans de hip-hop avec Snoop et Nicki Minaj

Ce n’est pas forcément le jeu qu’on aurait le plus associé au hip-hop (certains auraient d’abord pensé à GTA San Andreas ; les connaisseurs peut-être plus à Blood on the Sand ou à Def Jam Fight for NY ; et les esthètes se tourneront plutôt vers PaRappa the Rapper !). Néanmoins, Call of Duty prévoit bien une série de contenus pour fêter les 50 ans du hip-hop !

Car si on a l’habitude de considérer la sortie de Pong (1972) comme l’Année 0 du jeu vidéo (bien que d’autres titres soient sortis avant, comme Galaxy Game en 1971 ou même Bertie The Brain en… 1950 !), pour le hip-hop, c’est une soirée intitulée Back to School Jam où l’on a pu entendre DJ Kool Herc qui sert d’acte de naissance du mouvement, soirée qui s’est tenue un certain 13 aout 1973. Le hip-hop a donc 50 ans !

Le rappeur rapport avec Call of Duty ? Aucun, si ce n’est que les jeux multi ont tous subi une certaine « Fortnitisation » et se chargent, comme le F2P d’Epic Games, de pop culture pour pouvoir conserver leur public. Ainsi, dans le cadre de l’anniversaire du mouvement hip-hop, le jeu-roi d’Activision invite 3 superstars actuelles : la légende Snoop Doggy Dog, qui a déjà participé au jeu l’an dernier, la Barbie Ghetto Nicky Minaj, et « la relève » 21 Savage, moins connu sous nos latitudes, mais qui a récemment bénéficié d’une belle exposition grâce à son duo avec The Weeknd sur I Don’t Wanna Know, la reprise de Mario Winans qui reprenait les Fugees (Ready or Not) qui reprenaient Enya (Boadicea).

Trois skins qui arrivent donc dans Call of Duty Warzone et Modern Warfare II pour la saison 05. Addition fun au DLC : les trois artistes auraient aussi enregistré les doublages pour leurs avatars ! On est impatient de découvrir les punchline de Nicky Minaj… Addition moins fun : les DLC ne seront pas gratuits, même si les infos concernant leur coût ou les conditions d’obtention n’ont pas encore été communiquées. De nouveaux « war tracks » (de la musique pour les autoradios) seront, eux, offerts aux joueurs se connectant au moins 4 fois entre les 7 et 16 aout prochain ; un morceau emblématique de chaque décennie (années 80, 90 et 2000) sera sélectionné et offert aux joueurs.

Alors, prêts à « faire des kills » en hurlant avec beaucoup de dissonance cognitive «Peace, love, unity and having fun, motherfuckers »… ?