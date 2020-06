Bundle itch.io – Soutenir une noble cause tout en s’amusant

Les jours passent et les rues ne se désemplissent pas. Plus d’une semaine après la mort de George Floyd, la lutte pour l’égalité et la justice continue et gagne du terrain à travers le monde. Le mouvement Black Lives Matter, devenu international, est vecteur de solidarité en tous genres. Pour la première fois, le secteur du jeu vidéo prend position. Bon nombre d’acteurs du marché ont manifesté leur soutien en gelant leur communication, certains ont même donné de l’argent à différentes associations.

La plate-forme itch.io se joint au combat en proposant un bundle pour le moins impressionnant. On parle ici de plus de 740 jeux vidéo pour la ridicule somme de 5$. L’ensemble des titres proposés coûterait normalement 3 470$, on assiste donc à une remise exceptionnelle de 99%, du jamais vu. Cet élan de générosité a pour objectif de générer la somme totale de 5 millions de dollars. L’argent récolté sera donné à deux associations : La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et la Community Bail Fund.

Avant de détailler un peu plus la liste des jeux, un petit mot sur itch.io. Il s’agit d’une plate-forme pour les jeux indépendants. Chaque développeur peut y proposer sa création avec ses conditions. Loin des éditions standards, itch.io est la réponse idéale pour les petits studios sans budget alloué au marketing.

Ce bundle itch.io contient des petits jeux inconnus du grand public. L’occasion rêvée de quitter les sentiers traditionnels du jeu vidéo pour explorer d’autres contrées riche en idées originales. Sur les 740 jeux, vous trouverez obligatoirement votre bonheur, il y en a de tous les genres, et pour tous les goûts.

Néanmoins, on peut citer un jeu avec une certaine notoriété, il s’agit de l’excellent Night in the Woods. Rien qu’avec ce titre, vous en avez pour votre argent, c’est dire l’intérêt du bundle itch.io ! On précise que l’ensemble des jeux est sur PC, et attention, pas de code Steam, tout se fait en téléchargement direct.

Au moment où nous écrivons ces lignes, un peu moins de la moitié de l’objectif a été atteint. Il reste un peu plus d’une semaine pour y parvenir. On compte sur vous pour donner, pour soutenir, pour jouer.