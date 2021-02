Bright Memory: Infinite – Faites connaissance avec le super-vilain !

On dira ce qu’on voudra, mais c’est bien eux qui font les grandes aventures : les méchants ! Batman ne serait pas le plus grand super héros de l’univers sans sa galerie d’ennemis plus tordus les uns que les autres, le meilleur des Far Cry est celui où apparait le méchant le plus réussi, Vaas, et même Mario laisse la vedette à sa Némésis dans le dernier épisode en date, Bowser’s Fury. L’ayant bien compris, les développeurs de Bright Memory: Infinite nous présentent l’ingrédient essentiel de leur aventure : le méchant de l’histoire !

On se souvient du trailer apparu à l’occasion de la présentation des premiers jeux next-gen, à l’époque, lors d’une série de bandes annonces annonçant les jeux à venir sur Xbox Series X|S.

Sans être complètement “mind blowing”, le jeu était alors celui qui se rapprochait le plus de ce qu’on attendait d’un jeu next-gen. Il impressionnait d’autant plus qu’il était alors le projet d’un seul homme, Zeng « FYQD » Xiancheng. Nul doute que vu le travail réalisé, le bonhomme est désormais entouré d’une véritable équipe.

Dans ce nouveau trailer, on découvre le visage du méchant de l’histoire donc, le Général Lin. Son visage et pas grand-chose d’autre, même s’il semble à la recherche de quelqu’un, ou de quelque chose, glanant des indices sur ce qui semble être la scène encore fumante d’une attaque aussi violente que récente. Voici d’ailleurs l’histoire telle que racontée par les développeurs :

“Après qu’une étrange substance capable de réveiller les morts a été découverte, une organisation paramilitaire cherche à s’emparer de son pouvoir pour assouvir sa soif de puissance. En défendant la substance, l’Agent Speciale Shelia (oui, ça fait ASS en français, mais c’est Special Operative Shelia en V.O., soit un SOS plus à propos – NDLR) se voit téléportée aux côtés de l’ennemi sur une île flottant au-dessus du Pôle Nord, une île peuplée de créatures mythologiques telles que dragons et démons, ainsi que des zombies…”

Ce trailer est l’occasion aussi d’apercevoir quelques nouvelles images de gameplay. La vidéo affiche d’ailleurs fièrement l’étiquette “in game footage”. Sans véritable date de sortie encore, le jeu reste prévu pour cette année. Le trailer indique aussi que les possesseurs de Bright Memory sur PC, sorte de grosse démo façon work in progress, recevront gratuitement la mise à niveau vers Bright Memory: Infinite à sa sortie. Et justement, Bright Memory est en ce moment en soldes…