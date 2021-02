Brigandine: The Legend of Runersia – Mise en boîte chez nous

Les chiffres sont formels, les Européens ont beau être des joueurs conservateurs, la place du dématérialisé grignote lentement mais surement sur les parts de marché du jeu vidéo au format physique. Ceci dit, le Saint Graal pour un vrai collectionneur consiste toujours à posséder les jeux et leurs boîtes, n’est-ce pas ?

Si c’est votre cas et que vous avez préféré patienter plutôt que d’acheter Brigandine: The Legend of Runersia sur le store de votre console, on a une grande nouvelle pour vous aujourd’hui puisque le jeu de stratégie signé par Matrix Corporation se voit accorder une sortie en version physique sur le vieux continent.

Oui, surprise ! Si ça fait bientôt un an que le titre est disponible (depuis juin sur la console de Nintendo, la version PS4 ne remonte qu’à décembre), sa version physique n’arrive chez nous que maintenant. Et pourquoi ? Tout simplement parce que son édition est proposée par un petit éditeur. Effectivement, en Europe, c’est Numskull Games qui emboîte le pas de Limited Run Games (l’éditeur américain a commercialisé une version limitée l’an dernier) et qui offrira aux joueurs de mettre les mains sur un excellent jeu de stratégie dès le mois d’avril.

Ce nom ne vous dit rien ? Normal, il n’y a pas eu vraiment de comm’ et le premier volet nous a survolés lors de sa sortie en 1998 (préférant les US à l’Europe)… Bref, Brigandine est une série de jeux de stratégie au tour par tour apparue à l’origine sur PlayStation 1ère du nom. Ce titre vous incite à prendre le contrôle d’un pays et de vous lancer dans une guerre à l’échelle d’un continent, un continent déchiré entre 6 pays belliqueux.

Brigandine: The Legend of Runersia fait suite à ce premier volet et en reprend le principe dans les grandes lignes. Embauchez des Runes Knights, équipez-les, offrez-leur des escouades de monstres et écrasez vos adversaires dans des combats stratégiques sur un échiquier aux cases hexagonales.

Donc, si vous voulez lancer un défi à votre sens de la tactique et que vous attendiez de vous offrir une belle galette pour ce printemps, vous pouvez toujours vous tourner vers le site de Numskull Games (lien dans les sources) et vous offrir Brigandine: The Legend of Runersia une fois le jeu disponible, dans le courant du mois d’avril. Il est actuellement disponible en dématérialisé sur Nintendo Switch et PlayStation 4. (Sinon la version japonaise du jeu comprend la langue anglaise, on dit ça, on ne dit rien…).