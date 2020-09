Black Legend – De la stratégie et de l’alchimie au 17ème siècle

Si vous avez envie de découvrir un nouveau RPG stratégique au tour par tour, le studio belge Warcave a annoncé son nouveau projet nommé Black Legend. Avec son esthétique dark-fantasy et son histoire prenant place au 17ème siècle, le jeu devrait intéresser les adeptes du genre.

Aux contrôles d’une escouade de mercenaires, vous viendrez en aide à la résistance de Grant, une ville maudite dans laquelle sévit le culte de Mephisto, un alchimiste ayant recouvert la ville d’une brume rendant fou ses habitants. Revisitez l’histoire en maitrisant une alchimie qui se base sur la théorie des humeurs, une des bases de la médecine antique.

En effet, selon celle-ci, le corps serait constitué des quatre éléments (l’air, le feu, l’eau et la terre) qui doivent trouver un équilibre pour assurer la bonne santé de chaque personne. C’est donc à partir de ces éléments et de leur équilibre que vous pourrez lancer des attaques sur vos ennemis. Il vous sera possible de débloquer jusqu’à 15 classes différentes, possédant toutes des compétences uniques et des équipements différents.

C’est là que le côté stratégique sera important car il vous faudra essayer chaque combinaisons compétences/équipements pour venir à bout de chaque type d’ennemis. De plus, il vous sera possible de choisir entre plusieurs niveaux de difficultés, grâce au premier vous pourrez profiter pleinement de l’histoire quant au deuxième, il vous donnera du fil à retordre et chacune de vos erreurs pourrait vous coûtera très cher.

Enfin, vous aurez la possibilité d’explorer librement le niveau et ainsi découvrir plus en détails les mystères de la ville et du culte qui s’y trouve ou juste profiter des décors de la ville qui nous sont révélé à travers le trailer d’annonce. C’est d’ailleurs quasiment tout ce qu’il y ai présenté et il faudra attendre encore un peu pour découvrir plus d’images et de vidéos de gameplay.

Pour le moment il n’y a pas de date de sortie précise mais Black Legend sortira en 2021 sur PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.