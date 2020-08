A Long Way Down nous donne rendez-vous jeudi !

Nos développeurs ont du talent ! Après l’annonce de la date de sortie du jeu As Far As The Eye, c’est au tour du jeu indépendant A Long Way Down, également édité par Goblinz Studio, de révéler sa date de sortie sur Steam. Disponible en accès anticipé depuis le début de l’année, le jeu arrivera sur nos PC jeudi !

A Long Way Down est un mélange entre un roguelite et un jeu de cartes au tour par tour. Vous y incarnerai un personnage qui devra se frayer un chemin à travers un donjon généré de manière procédurale et affronter les différents ennemis qui peuplent celui-ci. Pour ce faire il faudra utiliser les cartes de son deck aussi bien pour l’exploration que pour le combat.

Durant notre périple, il sera possible de rencontrer d’autres aventuriers et ainsi choisir de devenir amis avec eux ou non. Le loot et l’amélioration de l’équipement seront primordiaux et apportent un côté stratégique au jeu dans lequel chacun de nos choix auront des conséquences sur la bataille finale.

Développé par un studio indépendant d’Angers, Seenapsis Studio, dont c’est le premier essai depuis leur création, en 2017. Ils ont pour ambition de créer un space opera nommé Space One pour 2022 et s’exercent à travers le développement de plusieurs jeux intermédiaires afin de subventionner ce gros projet. La vision du studio se veut rassurante sur la qualité de leur travail :

“La qualité plutôt que la quantité. Le nombre de fonctionnalités est limité mais chacune d’elles sont choisies avec soin. Les règles devraient être simples et bien conçues.”

A Long Way Down sortira le 27 août sur PC via Steam, oui c’est bien jeudi qui arrive, et sera accompagné entre autre de l’ajout d’un 4ème personnage appelé Koren, d’un nouveau mode, “la Fosse”, de l’introduction d’un événement aléatoire et de nouveaux objets. Il n’y a pas à dire, cette année les studios indépendants français savent nous donner l’eau à la bouche et nous proposer des concepts tous aussi intrigants les uns que les autres.