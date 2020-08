As Far As The Eye – le périple commence en septembre

Le studio Unexpected nous annonce la date de sortie du jeu As Far As The Eye sur PC, présenté lors de la Paris Games Week 2019 sur le stand Made in France et 3ème jeu du studio français après dWarf et looK INside.

As Far As The Eye est un jeu de gestion au tour par tour dans lequel il est question de guider un peuple nomade (les Pupilles) jusqu’à l’Oeil, un cirque situé au centre du monde. Pour ce faire, le joueur devra incarner le Souffle et prendre des décisions pour conduire ces Pupilles, à l’abri des eaux qui immergent les terres. Ce Rogue-like et sa génération procédurale rendront chaque partie très différente et le nombre d’habitants sauvés débloquera de nouvelles histoires, ce qui apportera beaucoup de rejouabilité.

En effet, le joueur devra améliorer chaque Pupille dans différents domaines tels que l’agriculture, l’artisanat, la recherche scientifique ou encore le mysticisme pour avancer vers les autres régions. Dans chacune de celles-ci différents événements feront leur apparition et de nouvelles ressources et recrues pourront rejoindre la tribu. Le joueur devra donc préparer soigneusement chaque voyage et s’assurer du bien-être de chacun des membres de sa ville nomade.

Unexpected est un studio indépendant français fondé par le streamer Zerator en 2015 et dirigé par Lauriane Aveline, streameuse bénévole durant les ZEvent. Composé de très peu de personnes, le studio cherche toujours l’originalité au travers du scénario et du gameplay qu’il propose. Et là où As Far As The Eye se démarque d’autres jeux de gestion, c’est par sa tranquillité. Les Pupilles sont pacifistes et vivent en harmonie avec la nature et les animaux, donc on oublie les ennemis et les combats et on se repose paisiblement devant son écran en découvrant ce monde plein de mystères et de trésors oubliés.

Les personnes qui souhaitent prendre part à ce périple devront patienter jusqu’au 10 septembre 2020, date de sortie pour As Far As The Eye sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG.com.