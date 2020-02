Langrisser I & II – Un RPG stratégique à l’essai prochainement

Langrisser I & II, compilation remastérisée des 2 volets, s’offre aux joueurs dans une version de démonstration.

Si Fire Emblem et Suikoden sont des noms qui reviennent systématiquement quand on parle de jeux légendaires mêlant RPG et stratégie, il y en a souvent un qui est laissé pour compte, il s’agit de la série Langrisser. Et pourtant, celle-ci partage de nombreux points communs avec la licence proposée par Nintendo, notamment esthétiquement avec son chara-design très “animé” et ses histoires reposant sur la magie, les armes mythiques, le tout baignant dans un monde d’inspiration Europe médiévale. Vous ne nous croyez pas ? On ne vous y oblige pas. Bien au contraire, on vous suggère de vous en faire une idée avec la version de démonstration de Langrisser I & II qui pointe le bout de son nez.

Effectivement, NIS America, qui édite dans le même écrin les 2 premiers titres remis au goût du jour, est ravi d’annoncer aux curieux et aux impatients qu’une version démo sera rendue disponible dans très peu de temps. Oui, dès le 20 février, il vous sera possible de télécharger sur votre Nintendo Switch, PlayStation 4 et/ou PC un échantillon du jeu. Ce dernier vous offrira de découvrir les trois premières missions de Langrisser I et les missions 4 à 6 de Langrisser II. Peu avare, la compilation, si vous vous décidez à céder à ses charmes à la suite de votre expérience, vous récompensera avec 5000 pièces d’or et 2 CP. De quoi vous offrir un bon démarrage.

Oui, parce que la monnaie joue un rôle primordial dans Langrisser. À chaque nouvelle mission, vos soldats peuvent invoquer des pions qui se battront automatiquement à leurs côtés. Ainsi, libre à vous de dépenser votre monnaie pour favoriser vos chances en combat en prenant soin de prévoir les faiblesses de l’ennemi en privilégiant telle ou telle classe. Chacun de ces pions survivants vous apportera de l’argent en fin de mission, argent que vous pourrez ensuite dépenser dans les suivantes.

Voilà, tout est dit. Langrisser I & II est attendu sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch dans le courant de l’année. Et si jamais vous souhaitiez en apprendre plus sur cette licence, vous pouvez toujours télécharger la version simplifiée proposée sur Android et iOS.