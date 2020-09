Brigandine: The Legend of Runersia s’annonce sur PS4

Le 25 juin 2020 sortait sur Nintendo Switch le tactical-RPG Brigandine: The Legend of Runersia, la suite de Brigandine sorti sur PlayStation il y maintenant 20 ans. Happinet nous annonce aujourd’hui la sortie très prochaine de la version PS4 via le trailer ci-dessous.

Brigandine: The Legend of Runersia est un tactical-RPG, nous mettant aux commandes d’une des 6 nations du continent de Runersia, qui se battent afin de le conquérir.Elles ont pour nom les Brigandines de la justice, de la gloire, de la liberté, de la sainteté et de l’ego, la sixième n’est pas liée à la Brigandine. Pour rappel, les Brigandines sont de puissantes armures sur lesquelles ont été intégrées des pierres de mana, ces armures sont portées par les chevaliers runiques.

Chaque nation étant unique et donc différente l’une de l’autre, il sera possible de contrôler des armées de monstres aux capacités variées, nous apportant un gameplay et histoires différentes ainsi que plusieurs fins pour chacune d’elles.

Les possesseurs du jeu sur la Nintendo Switch ne seront pas laissés de côté, en effet, à la suite des retours faits par la communauté de joueurs déjà bien présente, le même jour de la sortie sur PS4, une mise à jour importante sera disponible gratuitement avec son lot d’améliorations.

Cerise sur le gâteau pour les amateurs de version physique, un partenariat avec Limited Run Games, spécialiste dans l’édition de jeux en version physique en édition limitée, a été fait et les précommandes limitées pour la version PS4 seront ouvertes du 9 octobre au 8 novembre. Nous savons déjà qu’il y aura deux versions au Japon, une version standard et une édition collector. Plus d’information seront données ultérieurement.

Brigandine: The legend of Runersia sera disponible mondialement le 10 décembre 2020.