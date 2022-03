The Legend of Zelda – La suite de Breath of the Wild est (mal)heureusement reportée

Nintendo avait pourtant bien commencé l’année. Le dernier Nintendo Direct en date nous avait donné l’eau à la bouche pour ce premier semestre 2022. Avec des annonces comme Mario Strikers Battle League Football, Nintendo Switch Sports ou encore Xenoblade Chronicle 3, nous étions servis. Et dans notre cœur de fan, on espérait de nouvelles informations sur la suite des aventures de Link, mais la douche froide est arrivée un mois et demi plus tard : la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est reportée à 2023.

Une vidéo dédiée à cette annonce, humblement intitulée « Nouvelles informations sur la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild » a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de Nintendo. On retrouve notre bon vieux Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda depuis Ocarina of Time. Il s’était déjà excusé l’année dernière en expliquant qu’il ne pouvait pas encore montrer d’image supplémentaire avec un simple « 2022 » qui était censé nous rassurer.

Mais en ce 29 mars 2022, on apprend que la suite des aventures de Link sur les terres d’Hyrule devra attendre printemps 2023. Le jeu est encore une fois repoussé, ce qui a engendré (à raison) de la déception chez les fans. On n’en veut évidemment pas à Nintendo. Un report est compréhensible et accepté par la plupart : si le jeu est repoussé, c’est qu’il n’est pas prêt, et il vaut mieux sortir un jeu « presque parfait » qu’un titre pas fini qui risque de faire des vagues à sa sortie.

Le seul reproche qu’on peut faire à Nintendo, c’est de l’avoir annoncé beaucoup trop tôt. Skyward Sword sorti en 2011, puis Breath of the Wild en 2017, il ne fallait pas s’attendre à une suite deux ans après le premier opus, surtout venant de la série des Zelda qui est, dans la grande majorité des titres, gage de qualité.

Pour patienter, on a pu tout de même apercevoir de nouvelles images de Link dans cette suite, plus charismatique que jamais avec une Master Sword dans un état lamentable. Mais qu’est-ce qui a pu bien se passer ? On devra attendre l’année prochaine pour en avoir le cœur net. La suite de Breath of the Wild suscite énormément d’attentes tant le premier opus a marqué la dernière décennie, et on espère que notre patience sera récompensée. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est qu’il ne faudra plus choisir entre Elden Ring et Breath of the Wild 2 pour le GOTY 2022 !