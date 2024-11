Bread & Fred – Le platformer en quête de nouveaux challengers

C’est en mai 2023 qu’est initialement apparu Bread & Fred. Sorti sur PC, puis sur Switch l’année d’après, il offrait à son joueur une aventure digne d’un platformer classique. Cheminement à l’horizontal, décors fleurant bon l’époque… Seulement, il avait une particularité : le jeu auparavant édité par Apogee réservait une expérience à vivre en duo. Une expérience dans laquelle les deux joueurs (incarnant deux pingouins attachés l’un à l’autre) devaient s’entraider pour grimper la montagne de leur objectif. Et, une chose est sûre (à la lecture des différents retours), le parcours a de quoi donner du fil à retorde.

Une œuvre axée sur le challenge donc qui aura certainement eu la faveur des amateurs du genre et qui, dans un avenir proche, s’attachera probablement l’intérêt d’un nouveau public. Atari semble y croire et annonce son nouveau projet le concernant, ayant racheté la licence, en la passant sous la tutelle de sa nouvelle succursale Infogrames. Un label qui, on se le rappellera, a ressuscité de ses cendres l’ancien nom de l’entreprise française connue pour ses jeux à la difficulté mal calibrée et à la qualité discutable. Et ce retour est somme toute assez récent, datant effectivement de cet été 2024.

Pour Infogrames, Bread & Fred possède alors un « certain potentiel d’exportation », d’autant qu’il a fait son petit succès auprès de streamers en tous genres. L’univers semble effectivement chaleureux. Car, bien que la difficulté soit de mise, le monde présenté vise à offrir une relative atmosphère détendue. Chose que l’on peut considérer sous l’aspect coloré des décors, et apparemment appuyé par la présence de personnages sympathiques, ou plutôt « adorables » comme semble le définir le descriptif. Bref, toute une panoplie de qualités qui arrachent les éloges çà et là parmi lesquels figure ( logiquement) celui de Geoffroy Chateauvieux (manager d’Infogrames) :

« Bread & Fred est une perle rare que les joueurs occasionnels peuvent apprécier avec leurs amis hardcore. C’est une excellente occasion pour Infogrames de publier un jeu à succès et de contribuer à l’expansion de sa base de fans fidèles en élargissant sa distribution. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Sand Castles Studio pour soutenir les plans de développement à long terme de Bread & Fred. »

Ainsi, c’est sous cette marque que Bread & Fred arrivera bientôt sur PlayStation et Xbox. Quand exactement ? L’information reste encore un mystère, et l’on doit pour le moment seulement se contenter d’un « dans quelques mois ». Néanmoins, on ne nous laisse pas sans quelques renseignements, quant à l’orientation qu’a décidé d’emprunter Infogrames notamment.

En effet, en plus de paraître sur de nouvelles plateformes, le titre sera visiblement soutenu dans le temps, comme l’a entre autre signalé Chateauvieux (dans les propos susmentionnés). Et cette volonté se traduira par l’apport (constant ?) de nouveaux contenus. De nouveaux modes ? Des personnages inédits…? Quoi qu’il en soit, il y a des ambitions. Seront-elles menées à bien ? On verra bien.