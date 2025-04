Borderlands 4 accélère le pas avant la tempête GTA VI

Dans un mouvement aussi rare que surprenant, Borderlands 4 change finalement sa date sortie au 12 septembre 2025, soit onze jours plus tôt que prévu. Un événement inhabituel dans une industrie plus souvent habituée aux retards qu’aux avances. Officiellement, cette décision n’aurait rien à voir avec la sortie imminente du mastodonte nommé GTA 6. Mais, la coïncidence intrigue.

Une décision (à priori) aucunement motivée par un autre jeu

Suite à l’annonce de ce changement de date par Gearbox, les spéculations ont immédiatement enflé : ce décalage viserait-il à éviter la confrontation avec le très attendu (doux euphémisme) Grand Theft Auto VI, prévu pour cet automne, mais toujours sans date précise ? Les deux licences étant publiées par des entités appartenant à la maison mère Take-Two Interactive, cela laisse à penser que Gearbox disposerait d’informations internes sur le calendrier de Rockstar.

Mais Randy Pitchford, PDG de Gearbox, a tenu à désamorcer ces rumeurs en s’exprimant à travers une vidéo postée sur X :

« Si Borderlands 4 sort plus tôt, c’est dû à 100 % en raison de notre confiance dans le jeu et dans la trajectoire de son développement, fondée sur les tâches concrètes à accomplir et les taux de détection/correction de bugs. Notre décision est motivée à 0 % par la date de sortie réelle ou supposée d’un autre produit. »

Difficile pourtant de ne pas lever un sourcil face à cette déclaration. Avancer une date de sortie est un phénomène pour le moins exceptionnel dans l’industrie. Autant dire que ce genre d’initiative soulève naturellement des soupçons, d’autant plus quand le PDG insiste sur le fait que la décision n’a rien à voir avec « un autre produit ». Pourquoi alors mentionner ce « produit » non nommé, si ce n’est pour devancer les critiques ? Le ton employé, très « damage control », ne convainc qu’à moitié.

Et si Borderlands 4 est effectivement si bien avancé dans son développement, quel besoin stratégique ou technique justifierait un lancement onze jours plus tôt ? Ça ne changerait rien pour les joueurs, sauf si cela permettait d’éviter de croiser la route de GTA VI. Évidemment, ce ne sont là que des hypothèses, mais difficile de ne pas y voir un lien, tant la communication entourant cet avancement, conjuguée à la présence de Take-Two au sommet de l’organigramme, laisse planer le doute.

Un calendrier trop parfait pour être innocent ?

Officiellement, donc, la date a été avancée parce que tout se passe bien. Et il est vrai que l’équipe semble enthousiaste à l’idée de livrer son jeu en avance. Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de Borderlands déclarait :

« La réaction du public alors que nous approchons de la sortie a été incroyable. Notre équipe s’est investie corps et âme pour faire de cet opus le meilleur Borderlands à ce jour, autant pour les nouveaux venus que pour les vétérans. »

Après l’échec critique retentissant du film Borderlands sorti en 2024, et l’accueil très tiède réservé à New Tales from the Borderlands, largement passé sous les radars, les attentes sont grandes pour que ce quatrième opus principal redonne à la licence ses lettres de noblesse. Autrefois incontournable, la saga a peiné à retrouver l’élan de ses débuts. Reste à espérer que ce nouvel épisode, désormais attendu plus tôt, saura réconcilier les fans avec l’univers de Pandora… ou plutôt, désormais, de Kairos.

Le poids de GTA 6 sur l’industrie

Si la coïncidence reste officiellement fortuite, elle reflète un état de fait bien connu du secteur : aucun éditeur ne souhaite se retrouver face au monstre (ou plutôt le titan) de Rockstar. GTA 6, avec son aura médiatique et sa promesse de battre tous les records, monopolise non seulement l’attention des joueurs, mais aussi leur temps (ressource bien plus rare que l’argent, selon plusieurs analystes). Certains grands noms du secteur reconnaissent d’ailleurs en privé qu’ils préfèrent adapter leur calendrier plutôt que risquer une sortie éclipsée. Car selon eux, même en l’absence d’un géant comme GTA, il devient déjà difficile de trouver une fenêtre dans lequel un jeu pouvant réellement exister médiatiquement.

Dans ce contexte ultra-concurrentiel, Borderlands 4 a tout intérêt à se démarquer bien avant l’arrivée de GTA 6. En devançant l’agenda, Gearbox pourrait ainsi s’assurer une fenêtre de visibilité plus dégagée, idéale pour mobiliser sa communauté, relancer l’intérêt autour de la franchise et capitaliser sur une communication plus ciblée, sans être noyée dans le raz-de-marée à venir.

Un State of Play spécial Borderland 4 à suivre ce 30 avril

La communication autour de Borderlands 4 ne s’arrête pas là. Sony a annoncé un State of Play dédié au jeu, prévu pour ce 30 avril, où de nouvelles informations devraient être dévoilées sur le gameplay, les personnages et l’univers de Kairos.

Ce changement de calendrier, qu’il soit stratégique ou une simple coïncidence, arrive à un moment charnière pour la licence. Entre un héritage à raviver, un concurrent titanesque en embuscade, et un public en attente de renouveau, Gearbox joue gros. Reste à voir si l’anticipation suffira à faire de ce quatrième opus un véritable retour en grâce… ou simplement un léger pas de côté avant la tempête.