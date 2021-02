Bomb Rush Cyberfunk – Le retour de Jet Set Radio

C’est un trailer qui a fait pas mal parler hier sur les réseaux sociaux : celui de Bomb Rush Cyberfunk. Et pour cause. Un jeu de rollers, en cel-shading, dans un univers urbain et coloré, très cartoon… Si on ajoute les tags comme objectif, cela va forcément vous dire quelque chose… Jet Set Radio !

Pour assurer la filiation, le compositeur de la B.O. de Jet Set Radio, Hideki Naganuma, est même au générique de Bomb Rush Cyberfunk !

Jet Set Radio est un titre de 2000, sorti sur Dreamcast. C’est le tout premier jeu à être sorti en utilisant la technique du cel-shading, donnant cet effet 2D à un jeu en 3D. Ce style graphique époustouflant à l’époque a marqué les critiques et le jeu reçut un excellent accueil. Malheureusement, la machine qui l’accueillait ne connut pas le même succès et Jet Set Radio connut un démarrage difficile.

Son excellente réputation et ses différentes rééditions lui ont toutefois permis de s’écouler au final à plus d’un million d’exemplaires ! De quoi envisager une suite, qui vit le jour sur Xbox en 2002 : Jet Set Radio Future. Mais malgré ses qualités, le titre eut peine à convaincre et les ventes ne suivirent pas…

Et depuis presque vingt ans maintenant, les fans sont en attente d’un véritable héritier du jeu. Bomb Rush Cyberfunk sera-t-il celui-là ? C’est en tout cas ce qu’espèrent les joueurs, vu l’enthousiasme provoqué par ce nouveau trailer… La Team Reptile, qui développe le jeu, sera-t-elle à la hauteur de ces espoirs ? Pour le moment, on ne connaît qu’un seul jeu du développeur, Lethal League Blaze, qui mixe tennis et versus fighting (?!). Une équipe de développement qui a dû sentir la pression monter, puisqu’elle annonce que le jeu, d’abord prévu pour cette année, est repoussé à 2022. Bomb Rush Cyberfunk sortira sur PC et autres supports « pertinents ».