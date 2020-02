Bleeding Edge lance sa bêta, on vous explique comment y participer

Tout le monde (ou presque) est invité !

Bleeding Edge, c’est le prochain titre de Ninja Theory, studio à l’origine de l’emblématique Heavenly Sword sur PlayStation 3 et de Hellblade: Senua’s Sacrifice, dont le deuxième épisode a été annoncé comme l’une des premières exclus à paraître sur l’écosystème Xbox Series X (écosystème, car Microsoft nous a annoncé que durant les deux prochaines années, toutes les sorties Xbox seront compatibles à la fois sur les nouvelles machines Series X, mais aussi sur la génération actuelle, One.).

Le jeu risque aussi d’être le dernier titre fun avant un bon moment, Ninja Theory semblant s’être plongé dans des projets, y compris pseudo-médicaux, autour de la santé mentale – thème central dans Hellblade, et très probablement dans sa suite. Une occasion à ne pas manquer, donc, pour qui apprécie le savoir-faire du studio. Bleeding Edge est un “brawler” par équipes en arène et en 3D. Pensez Super Smash Bros., mais en 3D, ou Overwatch, mais en combat rapproché (et en vue à la troisième personne).

Révélé lors du dernier E3, le titre n’avait pas impressionné grand monde, et semblait peut-être même manquer d’ambition pour un studio comme Ninja Theory. La bêta se tiendra dès le 14 février (désolé pour les couples… ça sent d’ici la dispute…) et jusqu’au 17 février, 9h00. Une deuxième période débutera ensuite le 13 mars.

Tous les joueurs ayant précommandé le jeu sur Steam recevront une invitation à la période de test. De même, les participants aux tests alpha seront également invités à la bêta. Enfin, si vous attendez de voir ce qu’il en est pour passer à la caisse, il est aussi possible de jouer à la bêta sans avoir précommandé le jeu, en passant pas le Xbox Game Pass. Les détenteurs d’un abonnement Game Pass pourront eux aussi s’essayer à Bleeding Edge, et Ninja Theory leur conseille même de guetter l’apparition de la bêta sur la page du Game Pass lorsque la date approchera…

Bleeding Edge est prévu sur Steam et Xbox One en exclusivité console (rappelons que Ninja Theory est désormais propriété de Microsoft) pour le 24 mars, et sera sur le Game Pass day one.