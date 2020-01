Ninja Theory – Grandeur de la folie, ou folie des grandeurs ?

Ninja Theory se lance dans des projets particulièrement ambitieux, au-delà du jeu vidéo.

Après Heavenly Sword, titre AAA qui venait servir de flagship à la PlayStation 3, Ninja Theory a resserré un peu ses équipes pour développer Hellblade: Senua’s Sacrifice. Moins ambitieux en termes de budget, le jeu a pourtant fait grand bruit du fait de la thématique qu’il traite : la maladie mentale. Ainsi, le voyage de l’héroïne en enfer illustrait un voyage d’un tout autre genre, dans la folie elle-même. Le jeu remportera à ce titre la récompense du “Game For Impact” à la cérémonie des Games Awards 2017, un prix récompensant des jeux qui mette le doigt sur des problèmes de société (en 2019, c’est GRIS qui a reçu la récompense du Game For Impact pour sa façon de parler du deuil et de la dépression).

Une réussite et une reconnaissance pour les studios de Ninja Theory, qui leur ont donné envie de creuser encore plus le sujet. Ainsi, outre un Hellblade 2, exclu Xbox (les studios sont aujourd’hui la propriété de Microsoft) venant afficher la volonté du constructeur américain de bosser sur son catalogue pour la génération qui arrive, Ninja Theory a annoncé The Insight Project. S’éloignant un peu du jeu vidéo, il s’agit d’un projet au long cours qui vise à utiliser les moyens et technologies développés pour le jeu vidéo, et à s’en servir pour avancer – à plus ou moins longs termes – d’un point de vue médical sur le sujet des maladies mentales.

Et ce n’est pas tout, puisque très récemment, Ninja Theory a teasé Project: Mara. Toujours en lien avec la santé mentale, le titre est là encore extrêmement ambitieux :

« Project: Mara sera une représentation réaliste et terre-à-terre de la terreur mentale. En partant de véritables expériences de vies, ainsi que d’études approfondies, notre but est de recréer les horreurs de l’esprit aussi réalistiquement et aussi précisément que possible. Project: Mara sera un titre expérimental, une démonstration de ce que pourrait être une toute nouvelle façon de raconter des histoires. »

On ne sait absolument rien de ce titre à l’heure qu’il est. Un très court teaser nous montre un mélange d’écrans filmés, de prises de vue réelles et d’images modélisées en 3D. Il semble cependant que la maladie mentale va occuper pendant quelques années les équipes de Ninja Theory. On espère que ces derniers ne s’égareront pas en chemin, oubliant leur vocation première, qui est de faire des jeux vidéo…

En attendant, l’actualité la plus proche de nous pour Ninja Theory, c’est la sortie de Bleeding Edge, jeu de combat multijoueur en arène orienté e-sports, qui sortira au printemps prochain et aura fort à faire pour s’imposer sur la scène compétitive…