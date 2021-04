Bleach: Brave Souls fera son arrivée sur PlayStation 4

Cela fait déjà plus de cinq ans que Bleach: Brave Souls est disponible sur Android et iOS, pourtant le free-to-play de KLabGames fait encore parler de lui avec son arrivée imminente sur PlayStation 4 dans le courant de l’année. Fort de son succès, le titre avait déjà eu droit à un portage sur PC via Steam en août dernier lui apportant ainsi une plus grande visibilité, aidée également par la traduction du jeu dans sept langues différentes.

Cette adaptation du célèbre manga de Tite Kubo s’oriente vers le hack’n slash et nous permet de redécouvrir toute l’histoire de Bleach, en parcourant des zones pleines de monstres avec une équipe composés des personnages les plus emblématiques de la saga. Afin d’avancer plus facilement dans l’aventure, il est possible de fusionner les personnages de faible puissance afin d’obtenir des héros redoutables.

Ainsi, le retour de Bleach: Brave Souls sur console n’est pas étonnant, nous avions assisté en septembre dernier à l’arrivée de Genshin Impact qui avait su s’imposer à la fois comme un jeu mobile et un jeu console. De plus l’univers de Bleach est absent depuis longtemps sur nos consoles puisque la dernière adaptation vidéoludique date de 2011 avec Bleach: Soul Resurrección sur PlayStation 3. Bien que nous avions pu voir de nombreux personnages arriver sur Jump Force, il est bon de retrouver Ichigo plus déchaîné que jamais dans ce free-to-play.

Afin de renforcer un peu plus sa communauté, KLabGames a également lancé ce vendredi un serveur Discord officiel pour le titre, afin de trouver plus facilement d’autres joueurs avec qui former un clan. L’objectif du studio semble de vouloir maintenir cette communauté tout en facilitant les échanges entre joueurs et ainsi prolonger le succès du jeu encore quelques années grâce aux nouveaux arrivants sur PS4.

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’a été communiquée pour Bleach: Brave Souls sur PlayStation 4, nous savons seulement que le titre sera disponible durant l’année 2021. Tout comme lors de la sortie PC du jeu, le système de cross-progression pourrait faire son retour afin de pouvoir passer d’une plateforme à l’autre sans pour autant perdre ses données et ainsi reprendre son aventure sur mobile à tout moment.