Jump Force – Un nouveau trailer pour accueillir Giorno Giovanna

Malgré un lancement plus que difficile, Jump Force continue de faire parler de lui puisque Bandai Namco continue d’ajouter de nouveaux personnages depuis sa sortie il y a maintenant deux ans. Après l’arrivée de Shoto Todoroki (My Hero Academia), Meruem (Hunter x Hunter), Hiei (Yu Yu Hakusho) et Yoruichi Shihoin (Bleach) c’est au tour de Giorno Giovanna de faire son entrée dans l’immense roster au travers du Character Pass 2.

Issu de l’univers de JoJo’s Bizarre Adventure, Giorno et son stand Gold Experience nous dévoilent ses mouvements et capacités dans un nouveau trailer. Accompagné de son désormais célèbre “Muda Muda Muda !”, le fils de Dio sera le dernier personnage à rejoindre Jump Force dans le Character Pass 2, de quoi fidéliser un peu plus la communauté du titre grâce à ces DLC basés essentiellement sur le fan service.

En effet, c’est l’ajout fréquent des nombreux personnages ainsi que la période d’accès anticipé offerte par les Character Pass qui auront réussi à maintenir le jeu à flot. Et nous pouvons d’ores et déjà nous questionner sur l’avenir de Jump Force après l’arrivée de Giorno. Pour le moment Bandai Namco n’a pas encore communiqué de prochains DLC, cependant il reste encore de nombreux personnages à explorer pour le studio.

De plus, la venue de Giorno semble tomber à point nommé puisque l’évènement JoJo’s Bizarre Adventure The Animation Special Event aura lieu demain et alimente, depuis son annonce, de nombreuses spéculations autour de la possible annonce de l’adaptation en anime de Stone Ocean, la sixième partie du manga. Attendue depuis longtemps par les fans, cette partie met en scène, pour la première fois, les aventures d’un protagoniste féminin, à savoir Jolyne Cujoh.

En attendant les annonces qui seront révélées demain, vous pouvez dès à présent vous procurer le Character Pass 2 de Jump Force afin de profiter des quatre jours d’accès anticipé pour Giorno Giovanna, qui fera prochainement son entrée dans le roster du jeu avec en prime son stand sous sa forme Requiem, de quoi réjouir les fans des aventures de la lignée Joestar.