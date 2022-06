Blade Runner Enhanced Edition sort finalement par surprise !

Après un développement plein de rebondissements, Nightdive Studios a finalement réussi à sortir sa version remise au goût du jour de Blade Runner. Point’n click de légende, le titre original est l’un des jeux les plus ambitieux des années 90, et Nightdive l’a appris à ses dépens après s’y être plongé.

Ainsi, le studio, pourtant spécialiste du ravalement de façade vidéoludique (System Shock: Enhanced Edition ou Forsaken Remaster, c’est lui !) a par exemple découvert que chaque personnage possédait ses propres animations, là où dans de nombreux titres de l’époque (et même actuels), une bibliothèque d’animations est partagée par l’ensemble des personnages du jeu. Une spécificité imprévue qui a démultiplié le travail de lissage entrepris sur le titre.

Le jeu raconte les aventures de Ray McCoy, un Blade Runner – comme Deckard, le personnage joué par Harrison Ford dans le film – chargé d’éliminer les Replicants rebelles. Blade Runner Enhanced Edition tourne aujourd’hui à 60 fps (contre 15 fps pour le jeu original), et sa définition a été réhaussée en 4k en même temps que les modèles ont été reconstruits pour paraître moins anguleux. Le format 4/3 a été conservé, tout comme les cinématiques originales réalisées par Westwood (mais avec le travail de refonte décrit précédemment).

Côté gameplay, le titre accepte désormais les manettes de jeu (puisqu’il est disponible sur consoles), et des options visant à maximiser sa rejouabilité ont été mises en place : une part d’aléatoire dans certains événements, ainsi que l’identité des Replicants et des humains, qui peut varier d’une partie à l’autre.

Disponible sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (ainsi que sur les consoles nouvelle génération via rétrocompatibilité), Blade Runner Enhanced Edition est déjà disponible à l’heure où vous lisez ces lignes, et vendu 9,99€. Un tout petit prix pour (re)découvrir un gros morceau d’histoire du jeu vidéo !