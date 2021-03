Black Legend – La ville de Grant ouvre bientôt ses portes

Black Legend, le RPG stratégique au tour par tour baroque aux accents dark-fantasy, vient d’annoncer sa date de sortie prochaine. Il sera ainsi possible de se confronter à l’alchimiste Mephisto et ses adeptes dans les ruelles embrumées de Grant dès le 25 mars 2021.

À la tête d’un groupe de mercenaires au XVIIe siècle, nous aurons pour mission de venir en aide à la résistance, en lutte contre l’alchimiste Mephisto usant de ses pouvoirs pour plonger la bourgade de Grant dans une brume maléfique rendant fous ses habitants.

Black Legend, dans la plus pure tradition des jeux de stratégie, demande de faire preuve de réflexion pour monter un groupe homogène en fonction du type de menace. Nous aurons le choix parmi une quinzaine de classes différentes à débloquer au fur et à mesure de l’aventure. Chacun proposera une compétence et un équipement qui lui est propre. À nous de nous montrer fin tacticien pour permettre à tous ces héros de se compléter dans une parfaite alchimie pour triompher des menaces qui planent sur Grant.

En plus d’une libre exploration de la ville, deux niveaux de difficulté seront proposés. Le premier vous permettant de profiter pleinement de l’expérience avec un challenge certes corsé, mais accessible au plus grand nombre. Le second, plus expert, vous promet de bonnes suées punissant impitoyablement la moindre erreur.

Au cœur d’une ville suintant la peur et la mort, le studio Warcave nous propose une immersion sombre et gothique qui n’est pas sans rappeler, à certains égards, Bloodborne. De plus, le choix de placer l’action au cours du XVIIe siècle est judicieux, car rempli d’une imagerie de capes et d’épées, de fantasmes et de mysticismes typiques de la Renaissance, assez peu utilisée dans la production actuelle, qui ne peut que renforcer notre immersion.

Black Legend, jusqu’à présent, s’était fait discret. Il a su se faire attendre et le défi qu’il propose s’annonce ardu. Mais dans une ambiance qui sent bon la poudre de mousquet et les estocades de fleuret, les amateurs du genre pourront se repaître d’un RPG stratégique original en espérant toutefois qu’il puisse aussi ravir les néophytes. Black Legend sortira le 25 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.