Black Desert Online est disponible gratuitement pour une durée limitée

Le 24 février 2021, Pearl Abyss s’est vu transférer les responsabilités d’édition par Kakao Games qui s’occupait jusqu’à présent des services européens et nord américains du MMORPG. Pour célébrer l’occasion, Pearl Abyss a décidé d’offrir gratuitement l’accès à Black Desert Online sur Steam jusqu’au 10 mars.

Si vous possédez déjà le jeu, sachez qu’il vous faudra vous rendre sur la page de Black Desert Online vous permettant de transférer votre compte jusqu’au 31 mai 2021. Au-delà de cette date, il vous sera impossible de récupérer votre progression.

Pour les joueurs effectuant le transfert de leur compte pendant cette période, une récompense leur sera offerte contenant un nouveau familier, un titre, des consommables, des utilitaires et la possibilité d’acheter 53 Parchemins d’EXP de combat et de compétence +530% (60 min) à 1 loyalties l’unité dans la boutique de perles.

Que les débutants se rassurent, il y a des cadeaux pour vous aussi. Un second événement couvrant la même période récompensera les nouveaux joueurs pour le temps qu’ils consacreront au jeu mais aussi lorsqu’ils atteindront certains paliers de niveaux.

Un dernier évènement nommé Together as One vous permettra d’obtenir d’autres récompenses telles que des pierres de Cron, un kit d’aide à l’optimisation II, une boîte spéciale de dés Esprit Noir et enfin le titre “Together as One”. Pour obtenir cela, il vous faudra utiliser le code “0225-WEAR-ETHE-ONE!” valable jusqu’au 10 mars.

Enfin, si vous profitez de l’occasion pour débuter ou revenir sur le jeu, sachez que débutera bientôt le 5ème anniversaire de Black Desert Online et son lot de surprises. De plus, les développeurs organiseront un live le 2 mars prochain pour nous en dire plus sur le futur du jeu.