Pride 2021, le bilan – On en est où dans le gayme avec PlayStation ?

La Pride 2021 (ou mois des Fiertés en français) s’est achevée il y a une quinzaine de jours. Si pour vous rafraichir la mémoire vous avez besoin d’un petit récap sur l’origine des gay prides avec les émeutes de Stonewall, vous pourrez y accéder via un autre article de votre site préféré (allez, avouez !).

Redevenons humbles et sérieux un moment. De plus en plus de studios dans l’industrie du jeu vidéo s’engagent en faveur des droits de la communauté LGBTQIA+ et le constructeur dont nous allons parler n’est pas en reste. Sony Interactive Entertainment s’investit de plus en plus dans ces luttes sociales.

À commencer par le PlayStation Store qui a mis en avant des jeux et des personnages en lien avec la thématique LGBTQIA+. On ne peut que reconnaître la mise en lumière, et il ne s’agit pas ici d’un vulgaire quota à respecter mais bel et bien d’inclusivité. À une époque qui se veut plus libre, il est donc normal de sortir du chemin des clichés sociaux pour plus d’ouverture.

Hormis les jeux vidéos, PlayStation a également créé une playlist Spotify qui regroupe les artistes de la culture queer. Avec des noms tels que Lady Gaga et son Born This Way, Sir Elton John ou encore la reine de la pop Madonna. Des artistes qui ont, tour à tour, pu prôner le vivre ensemble et la tolérance. Les joueurs PS4 ont pu également bénéficier d’un thème exclusif pour le mois des Fiertés, avec pour image principale celle mise en avant au début de cet article.

Au-delà de ces offres disponibles temporairement, Sony Interactive Entertainment s’est associé avec les plus grandes Marches des Fiertés de la planète, à savoir celles de Tokyo, San Diego et également Londres. En ce qui concerne la Gay Pride de Tokyo par exemple, PlayStation avait dressé un studio photo digital permettant à pas moins de 1250 participants de se prendre en photo. Les couleurs arc-en-ciel étaient bien évidemment de la partie avec des symboles que nous connaissons tous, comme la croix, le carré, le rond et le triangle propre à PlayStation.

Soyez rassurés, il ne s’agit pas de diverses tentatives de pinkwashing. Rappelons que le pinkwashing est une pratique qui consiste à demander la tolérance et l’acceptation devant la société mais qui s’avère être faite par pur intérêt politique ou financier. Il faut savoir que Sony a été élu parmi les entreprises les plus sûres pour y travailler en tant que LGBTQIA+. De quoi faire pâlir certaines firmes.

Cette Pride 2021 a été particulièrement célébrée au sein de chez Sony. Les studios étant d’ailleurs de plus en plus engagés dans cette lutte pour visibiliser la communauté LGBTQIA+. Le premier exemple qui nous vient en tête est la dernière œuvre de Naughty Dog, The Last of Us Part II. L’histoire d’Ellie nous offrait ici dans ses arcs narratifs des twists inattendus concernant la question de la transidentité d’un personnage. Sujet qui d’ailleurs avait été amené de manière fort habile. Un autre jeu a attiré particulièrement notre attention, Life is Strange: True Colors puisqu’il semblerait que l’héroïne Alex soit ouvertement bisexuelle, de quoi permettre à bon nombre de joueurs de pouvoir s’identifier.

Voici donc quelques uns des événements qui ont eu lieu. Bien qu’il soit toujours dommageable de devoir mettre en lumière de telles actions. Nous ne pouvons que féliciter et encourager tous ces gestes qui mis bout à bout peuvent aider à plus de normalisation. Toutes ces choses nous démontrent que les mentalités dans l’industrie du jeu vidéo tendent à évoluer bien que cette évolution soit des plus lentes. Nous espérons secrètement qu’un jour nous n’aurons plus besoin d’écrire ce genre d’article.