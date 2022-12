Jeux vidéo, le bilan 2022 – Une industrie en léger repli

À 10 jours de l’arrivée de 2023 (et quelques heures de celle du Père Noël !), on peut le dire : c’est la fin de l’année. C’est l’heure des grands bêtisiers à la télévision, mais surtout l’heure des bilans. GamesIndustry.biz, le site spécialisé dans la face “business” du gaming, a ainsi publié son traditionnel bilan The Year In Numbers pour l’année 2022. Un article qui nous donne un peu de recul sur la situation du jeu vidéo en 2022.

Et l’info principale de l’année, c’est probablement le léger recul observé par l’industrie. Le jeu vidéo a ainsi généré sur l’année 2022 184,4 milliards de dollars (ventes de jeux uniquement, le matériel et les accessoires ne sont pas inclus). Cela reste extrêmement impressionnant (c’est un peu plus que le PIB de l’Algérie !), mais représente toutefois un recul de 4,3% par rapport à 2021. Un recul qui s’explique par un retour à la normale après quelques années exceptionnelles pour le secteur dues à la pandémie, mais peut-être aussi par le fait que les consoles de nouvelles générations restent encore compliquées à trouver, et par un manque de sorties importantes de façon générale ?

Seul le PC résiste à cette petite baisse, il est le seul support à connaître une augmentation des ventes de jeux, avec un petit +1,8%. Ce qui correspond à ce que nous disions dans le dernier numéro de New Game Plus, le Podcast, où l’on faisait nous aussi notre bilan : l’affirmation d’un retour en grâce du PC auprès du grand public, après des années à avoir été une machine de spécialistes et autre hardcore gamers.

Le mobile domine toujours la scène, et représente exactement 50% des revenus de toute l’industrie. Les consoles et le PC se partagent le reste. Enfin, leur résistance s’affaiblit et les sorties physiques font désormais figure d’exception : même en excluant le mobile (qui par définition ne propose que des jeux dématérialisés), le chiffres des jeux en boite ne représente plus que 10% des ventes de jeux vidéo.

Au niveau des titres les plus vendus, le Top 10 japonais est implacablement dominé par la Switch, puisque ce sont 9 jeux exclusifs à la petite console de Nintendo qui prennent les 9 premières places du Top, avec Splatoon 3 en première position, suivi de Pokémon Violet et Écarlate, puis de Légendes Pokémon : Arceus. Seul Elden Ring réussit à passer une tête dans le classement, en 10ème position.

Pour l’Europe, c’est le marché du Royaume Uni, le plus important du continent qui est considéré pour ce bilan. Les années se suivent et se ressemblent, la première place étant occupé par le FIFA de l’année, talonné par le CoD de l’année ! C’est Legendes Pokémon : Arceus qui ferme le podium. Elden Ring n’arrive lui qu’en 10ème position, doublé par un God of War Ragnarok pourtant parti bien plus tard, et même, étonnamment, par Switch Sports.

Le Top 10 Américain ressemble au Top 10 Européen un peu mélangé, ou Madden NFL 23 (3ème) remplace FIFA. Call Of Duty MW2 prend la première place, et Elden Ring réussit à se hisser sur la deuxième marche du top.

Elden Ring, s’il ne sera pas le jeu le plus vendu, sera néanmoins celui ayant récolté le meilleur score Metacritic de l’année, avec 96 points (le score le plus faible a été attribué à Postal 4, qui ne récolte que 30 points). C’est aussi le jeu qui aura été le plus couvert par la presse, avec pas moins de 62 642 papiers recensés. Pour bien prendre la mesure de l’ampleur du phénomène, c’est tout simplement le double du deuxième jeu le plus commenté, Fortnite, à qui on a consacré 37 696 articles.

Pas de grosse révélation donc, dans les chiffres de ce bilan 2022, mais la confirmation d’une tendance que chacun avait probablement ressenti. Une dernière info néanmoins, qui vient enfoncer le clou, à la fois attendue et surprenante : Nintendo et Sony auront respectivement publié 10 et 5 nouveaux titres, dont 0 nouvelle licence. Xbox/ Bethesda n’aura lui publié que 4 nouveaux jeux, même si les 4 sont de nouvelles licences. C’est, comme on le disait ci-dessus, peut-être aussi l’un des ingrédients du petit recul que connait l’industrie : pas assez de jeu, pas assez de nouveautés.

C’est donc ce qu’on peut souhaiter pour 2023 : que les jeux sachent nous surprendre, et que les remakes et remasters laissent un peu de place aux nouveaux titres ! D’ici là, vous pouvez retrouver ici l’infographie complète réalisée par GamesIndustry.